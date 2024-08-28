Про це розповів американський чиновник на умовах анонімності. Додав, наразі запуск ATACMS матиме нібито "мінімальний вплив" на територію агресора.

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Росія перемістила літаки за межі радіуса дії ATACMS

Співрозмовник видання сказав, що попри посилені заклики України скасувати заборону на використання ATACMS у Росії та масовану атаку, яку ворог здійснив цього тижня, адміністрація Байдена поки не планує змінювати свою позицію.

Нова оцінка розвідки США показала, що з того часу, як Україна почала отримувати ATACMS, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіуса дії ракет,

– зазначив американський посадовець.

Додав, це означає, що запуск ATACMS на територію країни-агресора буде мати мінімальний вплив сьогодні. Також припустив, що, скоріш за все, Україна матиме більше успіху з безпілотниками, які використовує для ураження цілей у Росії в останні місяці.

Також посадовець зазначив, що хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси досі обмежені. Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні.