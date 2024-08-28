Об этом рассказал американский чиновник на условиях анонимности. Добавил, пока что запуск ATACMS будет иметь якобы "минимальное влияние" на территорию агрессора.

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Россия переместила самолеты за пределы радиуса действия ATACMS

Собеседник издания сказал, что несмотря на усиленные призывы Украины отменить запрет на использование ATACMS в России и массированную атаку, которую враг совершил на этой неделе, администрация Байдена пока не планирует менять свою позицию.

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ракет,

– отметил американский чиновник.

Добавил, это означает, что запуск ATACMS на территорию страны-агрессора будет иметь минимальное влияние сегодня. Также предположил, что, скорее всего, Украина будет иметь больше успеха с беспилотниками, которые использует для поражения целей в России в последние месяцы.

Также чиновник отметил, что хотя США увеличили производство ATACMS, запасы до сих пор ограничены. Пентагон имеет лишь столько, чтобы предоставить Украине.