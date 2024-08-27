Чуть ранее Джон Кирби заявил: переговоры о разрешении бить по России будут вестись в частном порядке, непублично. Диалог Украина – США продолжится.

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Что говорят в Пентагоне о дальнобойных ударах по России

Что касается дальнобойных ударов по территории России, наша позиция не изменилась,

– сказал официальный представитель минобороны Патрик Райдер на брифинге 27 августа.

Таким образом, Пентагон еще не снял ограничения на нанесение ударов по российским тылам. ВСУ могут использовать поставленное оружие для самообороны, но не для ударов вглубь России.

Украина разрабатывает собственное дальнобойное оружие

Тем временем наше государство ищет возможности отомстить россиянам. Достать врага на его территории стало насущной необходимостью, особенно после ряда жестоких атак со стороны оккупантов. Все чаще звучат мысли, что Россия в глазах мирового сообщества "имеет право" бить по Украине ракетами, где есть контрабандные западные элементы, а Украина стрелять американским оружием не может.

Рустем Умеров анонсировал ответ россиянам на массированный обстрел 26 августа в виде оружия собственного производства.

27 августа Зеленский заявил о положительном испытании первой украинской баллистической ракеты.

А несколько дней назад официально сообщили об украинской ракете-дроне "Паляница". Ее уже испытали в бою.