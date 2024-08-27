Об этом на брифинге рассказал заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Удары по оружием США по России

Джон Кирби отметил что Владимир Зеленский неоднократно, как публично, так и частным образом, просил разрешить Украине бить больше российских военных целей переданным США оружием.

Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но делать это в частном порядке,

– сказал он.

Он также отметил, что не может комментировать возможные изменения в политике США по этому вопросу – пока их нет.

Отметим, что Кирби во время выступления также упомянул и массированную атаку России по Украине, состоявшуюся 26 августа 2024 года. Представитель Белого дома назвал атаку "классическим ходом в стратегии Владимира Путина". Соединенные Штаты сосредоточены над дальнейшим укреплением украинской противовоздушной обороны.