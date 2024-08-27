Про це на брифінгу розповів заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Удари по зброєю США по Росії

Джон Кірбі зазначив що Володимир Зеленський неодноразово, як публічно, так і приватно, просив дозволити України бити більше російських військових цілей переданою США зброєю.

Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку,

– сказав він.

Він також зазначив, що не може коментувати можливі зміни в політиці США щодо цього питання – наразі їх немає.

Зазначимо, що Кірбі під час виступу також згадав і масовану атаку Росії по Україні, що відбулася 26 серпня 2024 року. Представник Білого дому назвав атаку "класичним ходом у стратегії Владіміра Путіна". Сполучені Штати зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони.