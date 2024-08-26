Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 19 по 25 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Білорусь стягнула армію до кордону з Україною: МЗС закликало не робити "трагічних помилок"

Білоруські провокації біля українського кордону

На північних кордонах України знову зростає напруга, оскільки Білорусь під виглядом так званих навчань стягнула війська – як і з регулярної білоруської армії, так і колишньої ПВК "Вагнера". За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", мова йде про обмежений контингент понад 1 000 осіб. Тобто це не "ударне" формування, тому загрози наступу з Білорусі для України зараз немає.

Однак наявність військ біля кордонів створює загрози провокацій в улюбленому стилі Росії та режиму Лукашенка в Білорусі. На тлі цього МЗС України 25 серпня закликало Білорусь відвести війська від кордонів на відстань, що перевищує дальність ураження наявних в білоруської армії систем вогню.

ЗСУ просуваються на Курщині

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Аналітики DeepState оновлюють ситуацію на цій ділянці з затримкою задля безпеки наших воїнів, тому зараз на карті ідентифіковано понад 800 квадратних кілометрів території, котра під контролем України.

Іноземна преса прогнозує, що після того, як Україна знищила усі мости через річку Сейм та завдає системних ударів по понтонних переправах, в найближчій перспективі близько 3 000 російських військових можуть потрапити в оточення..

25 серпня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що на окремих ділянках ЗСУ просунулися на відстань від 1 до 3 кілометрів та взяли під контроль ще 2 населені пункти. Таким чином кількість населених пунктів Курської області під контролем України наближається до 100.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Контратака ЗСУ на Луганщині

22 серпня 3-тя штурмова бригада повідомила про успішну контратаку на межі Харківської та Луганської областей в районі села Нововодяне, у результаті якої вдалося просунутися вглиб на 2 кілометри. Бійцям вдалося звести нанівець наступальний потенціал російської 20-ї бригади, а також послабити тиск росіян на сусідню Макіївку. Бої за це село точаться від червня – відколи стало відомо про намір росіян вийти до селища Борова на Харківщині.





Ситуація на заході Луганської області / Карта DeepStateMAP

Бої за Нью-Йорк та Торецьк

Торецький напрямок є одним із двох найскладніших на лінії зіткнення – росіяни докладають усіх зусиль для досягнення цілі – окупації міста Торецьк.

Минулого тижня росіяни заявили про нібито повне захоплення селища Нью-Йорк, проте у Генштабі зазначають, що бої тривають на півночі населеного пункту.

Також важкі бої тривають в районах сіл Залізне та Північне. За даними DeepState, з напрямку Північного окупанти дійшли до околиць Торецька, проте підтвердження того, що ворог зайшов у місто – немає.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається на Покровському напрямку

Надскладною також залишається ситуація на Покровському напрямку. Упродовж минулого тижня росіяни змогли суттєво просунутися на цій ділянці фронту. Найбільш активним є просування у напрямку міста Селидове. Росіяни окупували Завітне, Комишівку і Птиче та просунулися в навколишніх селах. Станом на 25 серпня ворог за менш ніж 4 кілометри від Селидового.

Також росіяни тиснуть на села Гродівка та Красний Яр. У зоні досяжності росіян також південно-східна частина Мирнограду, котра перебуває під постійним обстрілом. Станом на 20 серпня у місті залишаються понад 16 тисяч людей, евакуація триває. У місті припинили роботу ринки та магазини.

Крім того, в районі села Маринівка росіяни захопили ділянку дороги Покровськ – Авдіївка. Відстань від лінії фронту до Покровська становить 11 кілометрів.



Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог продовжує наступ під Вугледаром

Окупанти також продовжують штурмові дії в районі села Водяне біля Вугледару. Упродовж минулого тижня окупантам вдалося просунутися в напрямку цього села, а також у напрямку Костянтинівки та Парасковіївки.

Ситуація в районі Вугледара / Карта DeepStateMAP

Сили оборони стримують ворога

Крім згаданих сьогодні напрямків, бої тривають і на інших ділянках фронту:

на Вовчанському напрямку Сили оборони продовжують завдавати ударів по окупантах, чим остаточно руйнують їхні плани на подальші просування;

на Куп'янському напрямку в районах Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного ЗСУ тримають оборону і не допускають подальших просувань росіян.

на Сіверському та Краматорському напрямках також просувань ворожих військ не зафіксовано.

на Курахівському напрямку тривають бої в Красногорівці та навколишніх селах, проте просувань окупантів минулого тижня там не зафіксовано;

на Времівському напрямку окупанти ведуть штурмові дії в напрямку Старомайорського та біля Урожайного, однак ЗСУ стримують ворожу навалу;

на Оріхівському напрямку ЗСУ також чинять опір росіянам і не допустили минулого тижня просувань окупантів, котрі тиснуть в районі Роботиного.

Однак воїнам на всіх напрямках потрібна постійна підтримка кожного і кожної. Найменше, що може зробити кожен з нас, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.