Про це на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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У Білому домі висловилися про масовані російські удари по Україні

За словами представника Білого дому, останній російський обстріл – це "класичний хід у стратегії Владіміра Путіна".

Вони (росіяни – 24 Канал) ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла,

– пояснив він, нагадавши, що схожі атаки відбувались і раніше.

Джон Кірбі додав, що Сполучені Штати зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, а й від союзників та партнерів", – сказав Кірбі, нагадавши про оголошене на саміті НАТО постачання 5 систем ППО Patriot.

Також посадовець сказав, що Сполучені Штати разом з Україною працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.

"Йдеться не лише про захист певних локацій, хоча це і є великою частиною цього процесу. Треба гарантувати, що в них (України – 24 Канал) є запас міцності, резерв, ланцюги постачання, аби їхня енергетична інфраструктура продовжувала роботу, навіть якщо вона зазнає атак", – пояснив він.