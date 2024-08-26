Владимир Зеленский назвал понедельничную атаку одной из самых масштабных комбинированных атак за последнее время. Враг снова целился в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть раненые и погибшие. Президент призвал снять ограничения на дальнобойные удары для Украины.

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Как Украина ответит России на атаку 26 августа

Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага. Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства,

– написал Умеров.

Также глава Минобороны выразил глубокие соболезнования семьям погибших. И заверил: вместе мы выстоим и победим.

24 Канал также выражает соболезнования всем родным и близким погибших во время российской террористической атаки. Вечная память!

Другие заявления относительно атаки

Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что неуместно называть очередную атаку России "возмездием за Курскую область".

Война идет уже более 2,5 лет, в течение которых Путин использует стратегическую авиацию, массированные комбинированные удары дронами и ракетами. Эта атака – не "возмездие" за что-то, это традиционная модель ведения войны со стороны России,

– подчеркнул он.

По словам Подоляка, Кремль пытается максимально жестко атаковать именно гражданское население, потому что это его ключевой элемент ведения войны. А количество ракет и дронов, выпущенных по Украине, указывает, что враг готовился долго.