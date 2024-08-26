Это не первый массированный удар по Украине, для которого используют сотни ракет и дронов. Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что неуместно называть очередную атаку России "возмездием за Курскую область".

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Россия может вести войну только одним способом

Россияне в очередной раз совершили террористическую атаку по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых масштабных ударов по нашей стране за последнее время.

Некоторые пропагандисты уже закричали о "возмездии" за наступление Сил обороны в Курской области, которое ранее анонсировал Владимир Путин.

Война идет уже более 2,5 лет, в течение которых Путин использует стратегическую авиацию, массированные комбинированные удары дронами и ракетами. Эта атака не "возмездие" за что-то, это – традиционная модель ведения войны со стороны России,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия сознательно атакует гражданское население, сознательно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И делает это не потому, что "мстит" за что-то, а, потому что хочет уничтожить Украину. Именно поэтому Кремль и начал полномасштабное вторжение.

"Для России очень важно максимально жестко атаковать именно гражданское население. Это их ключевой элемент ведения войны. Эти 100 ракет и 100 дронов (точных данных о количестве оружия пока нет – 24 Канал) свидетельствует о том, что эта атака была сознательной и планировали ее долго", – отметил советник председателя ОП.

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Такие массированные атаки действительно требуют подготовки. Уже не впервые российские военные долго готовятся к подобным ударам, перед тем собирая данные, в том числе и благодаря разведывательным дронам. А также это требует определенного накопления ракет и дронов.

"Нельзя говорить, что есть какая-то прямая связь между Курском и такими ракетными ударами. Еще раз, это единственный способ ведения войны со стороны России... Россия масштабно использует артиллерию и КАБы и по своей территории. Тип войны, независимо от того, где Россия воюет, всегда одинаковый – геноцидный", – подытожил Подоляк.

Коротко о массированной атаке России