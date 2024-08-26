Он призвал партнеров предоставить разрешение Украине для ударов западным оружием по территории России. Также президент рассказал, что по Украине было выпущено более сотни ракет и около 100 "Шахедов".

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Как Зеленский прокомментировал действия Путина

Путин себе не изменяет – это больное существо, всем уже давно понятно. Но так же понятно – он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что партнеры Украины осведомлены в том, какие решения нужно принять, чтобы прекратить войну справедливо.

"Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", – подчеркнул президент.

Также на массированный обстрел отреагировал министр МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что у российских атак нет никакого оправдания и они должны получить решительный ответ со стороны международного сообщества. По мнению министра есть два решения, которые могут принять партнеры и помочь как можно скорее прекратить российский террор.

Во-первых, подтвердить право Украины на нанесение ударов большой дальности по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласиться на использование возможностей противовоздушной обороны стран-партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что эти решения не будут эскалацией, а будут действовать как то, что будет сдерживать Россию от новых атак.

Заметим, что основной целью массированного обстрела в очередной раз стала энергетическая инфраструктура Украины. Из-за этого в Украине были введены экстренные отключения света.