Це не перший масований удар по Україні, для якого використовують сотні ракет і дронів. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Каналу пояснив, що недоречно називати чергову атаку Росії "відплатою за Курську область".

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Росія може вести війну тільки в один спосіб

Росіяни вкотре здійснили терористичну атаку по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, це був один з наймасштабніших ударів по нашій країні за останній час.

Деякі пропагандисти уже закричали про "возмєздіє" за наступ Сил оборони в Курській області, яке раніше анонсував Владімір Путін.

Війна йде вже більш як 2,5 роки, протягом яких Путін використовує стратегічну авіацію, масовані комбіновані удари дронами та ракетами. Ця атака не "відплата" за щось, це – традиційна модель ведення війни з боку Росії,

– наголосив Михайло Подоляк.

Росія свідомо атакує цивільне населення, свідомо атакує енергетичну інфраструктуру України. І робить це не тому, що "мститься" за щось, а, тому що хоче знищити Україну. Саме тому Кремль і розпочав повномасштабне вторгнення.

"Для Росії дуже важливо максимально жорстко атакувати саме цивільне населення. Це їхній ключовий елемент ведення війни. Ці 100 ракет і 100 дронів (точних даних про кількість зброї наразі немає – 24 Канал) свідчить про те, що ця атака була свідомою і планували її довго", – зауважив радник голови ОП.

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Такі масовані атаки справді потребують підготовки. Вже не вперше російські військові довго готуються до подібних ударів, перед тим збираючи дані, зокрема і завдяки розвідувальним дронам. А також це потребує певного накопичення ракет та дронів.

"Не можна говорити, що є якийсь прямий зв'язок між Курськом і такими ракетними ударами. Ще раз, це єдиний спосіб ведення війни з боку Росії... Росія масштабно використовує артилерію та КАБи й по своїй території. Тип війни, незалежно від того, де Росія воює, завжди однаковий – геноцидний", – підсумував Подоляк.

Коротко про масовану атаку Росії