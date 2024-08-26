Радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради Укренерго Юрій Бойко розповів на брифінгу, що ворог застосував комбіновану ракетну атаку по всій території України, пише 24 Канал.

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Чому в Україні відключення світла

Певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша – через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків,

– заявив Бойко.

Він також додав, що дані про масштаби пошкоджень інфраструктури України оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу.

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Перед цим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 15 областей постраждали 26 серпня внаслідок російської масованої атаки. Ворог у низці регіонів пошкодив енергетичну інфраструктуру.