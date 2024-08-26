Советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко рассказал на брифинге, что враг применил комбинированную ракетную атаку по всей территории Украины, пишет 24 Канал.

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Почему в Украине отключение света

Определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая – из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков,

– заявил Бойко.

Он также добавил, что данные о масштабах повреждений инфраструктуры Украины обнародуют позже, когда специалисты смогут оценить последствия вражеского обстрела.

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Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 областей пострадали 26 августа в результате российской массированной атаки. Враг в ряде регионов повредил энергетическую инфраструктуру.