Володимир Зеленський назвав понеділкову атаку однією з наймасштабніших комбінованих атак за останній час. Ворог знову цілився в цивільну інфраструктуру. На жаль, є поранені та загиблі. Президент закликав зняти обмеження на далекобійні удари для України.

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Як Україна відповість Росії на атаку 26 серпня

Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва,

– написав Умєров.

Також очільник Міноборони висловив глибокі співчуття родинам загиблих. І запевнив: разом ми вистоїмо і переможемо.

24 Канал також висловлює співчуття всім рідним і близьким загиблих під час російської терористичної атаки. Вічна пам'ять!

Інші заяви щодо атаки

Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що недоречно називати чергову атаку Росії "відплатою за Курську область".

Війна йде вже більш як 2,5 роки, протягом яких Путін використовує стратегічну авіацію, масовані комбіновані удари дронами та ракетами. Ця атака – не "відплата" за щось, це традиційна модель ведення війни з боку Росії,

– наголосив він.

За словами Подоляка, Кремль намагається максимально жорстко атакувати саме цивільне населення, бо це його ключовий елемент ведення війни. А кількість ракет і дронів, випущених по Україні, вказує, що ворог готувався довго.