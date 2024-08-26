Пуски ракет було зафіксовано практично по всіх регіонах України. У низці міст пролунали вибухи, внаслідок чого є потерпілі та загиблі. У телеграм-каналах викладають попередні маршрути ракет.
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Маршрут ворожих цілей під час сьогоднішньої масової атаки виглядав орієнтовно так:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів".
Головне про наслідки
- 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі.
- Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему.