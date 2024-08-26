Пуски ракет были зафиксированы практически по всем регионам Украины. В ряде городов прогремели взрывы, в результате чего есть пострадавшие и погибшие. В телеграм-каналах выкладывают предварительные маршруты ракет.
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Маршрут вражеских целей во время сегодняшней массовой атаки выглядел ориентировочно так:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне нанесли один из крупнейших ударов по Украине: по территории было выпущено более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов".
Главное о последствиях
- 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.
- Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. Есть повреждения в ряде регионов. Укрэнерго вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.