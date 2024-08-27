Трохи раніше Джон Кірбі заявив: переговори щодо дозволу бити по Росії вестимуть у приватному порядку, непублічно. Діалог Україна – США триватиме.

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Що кажуть у Пентагоні про далекобійні удари по Росії

Що стосується далекобійних ударів по території Росії, наша позиція не змінилася,

– сказав офіційний представник міноборони Патрик Райдер на брифінгу 27 серпня.

Таким чином, Пентагон ще не зняв обмеження на завдання ударів по російських тилах. ЗСУ можуть використовувати поставлену зброю для самооборони, але не для ударів углиб Росії.

Україна розробляє власну далекобійну зброю

Тим часом наша держава шукає можливості помститися росіянам. Дістати ворога на його території стало пекучою потребою, особливо після низки жорстоких атак з боку окупантів. Дедалі частіше лунають думки, що Росія в очах світової спільноти "має право" бити по Україні ракетами, де є контрабандні західні елементи, а Україна стріляти американською зброєю не може.

Рустем Умеров анонсував відповідь росіянам на масований обстріл 26 серпня у вигляді зброї власного виробництва.

27 серпня Зеленський заявив про позитивне випробування першої української балістичної ракети.

А кілька днів тому офіційно повідомили про українську ракету-дрон "Паляниця". Її уже випробували в бою.