Україна раніше вже надавала список потенційних цілей для можливих ударів із використанням західної зброї. Однак цього разу цей перелік має бути ще більш деталізованим.

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Україна обмежена в ударах по позиціях ворога

США протягом кількох місяців вважають, що скасування обмежень не вплине на війну, оскільки Росія перемістила свої ключові цілі, включаючи літаки, на значну відстань від кордону, зробивши їх недоступними для атак.

Важливо! Київ все ж таки позначив ряд ключових цілей, які може реалізувати за допомогою ракет, наданих США.

Україна сподівається, що цей список допоможе переконати Джо Байдена переглянути свою позицію.

Українські чиновники та законодавці наголошують, що необхідно скасувати всі обмеження, вважаючи, що це надасть військовим більше можливостей для боротьби з Росією на її території.