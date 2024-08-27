Украина ранее уже предоставляла список потенциальных целей для возможных ударов с использованием западного оружия. Однако на этот раз этот перечень должен быть еще более детализированным.

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Украина ограничена в ударах по позициям врага

США в течение нескольких месяцев считают, что отмена ограничений не повлияет на войну, поскольку Россия переместила свои ключевые цели, включая самолеты, на значительное расстояние от границы, сделав их недоступными для атак.

Важно! Киев все же обозначил ряд ключевых целей, которые может реализовать с помощью ракет, предоставленных США.

Украина надеется, что этот список поможет убедить Джо Байдена пересмотреть свою позицию.

Украинские чиновники и законодатели отмечают, что необходимо отменить все ограничения, считая, что это предоставит военным больше возможностей для борьбы с Россией на ее территории.