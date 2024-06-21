В последнее время возросло количество сообщений о поражении систем противовоздушной обороны оккупантов, в частности, во временно оккупированном Крыму. Пусковые установки систем С-300 и С-400, радары и даже личный состав – все это попадает под удары со стороны Украины.

Аналитики, эксперты и западная пресса утверждают, что Украина ведет подготовку к масштабным операциям во временно оккупированном Крыму, первым этапом которой и становятся удары по средствам противовоздушной обороны.

Как Украине удается уничтожать российскую противовоздушную оборону, какими будут последствия для россиян и чего ожидать во временно оккупированном Крыму – читайте в материале 24 Канала.

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Системная работа по целям

10 июня ночью Украина атаковала вражеские цели в Джанкое, Черноморском и Евпатории. Результатом стало поражение одного дивизиона С-400 и двух дивизионов С-300. После атаки сразу же прекратили работу радары (вероятно пораженные) и началась детонация боекомплекта. В то же время по данным российских каналов, была поражена 31-я дивизия ПВО России, погиб по меньшей мере один оккупант, а еще 6 – получили ранения.

Пока 12 июня страна-террорист праздновала так называемый день России, Украина подготовила серьезный подарок. Например, во временно оккупированном Крыму были поражены одна батарея С-300 и 2 батареи С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

По данным СтратКом ВСУ, только за последние 2 месяца во временно оккупированном Крыму Силами обороны было поражено 15 дивизионов систем ПВО врага – С-300, С-350 и С-400.

Удалось уничтожить десятки пусковых установок, более 15 радиолокационных станций и более десятка пунктов управления.

Поражение происходило в районах Джанкоя, Черноморского, Мысового, мыса Тарханкут, Евпатории, Сак, Донского, Севастополя, аэродрома Бельбек, Алушты и горы Ай-Петри.



Пораженные системы ПВО в Крыму / Инфографика СтратКом ВСУ

Но не Крымом единым. Например, того же 12 июня с помощью HIMARS Силы обороны атаковали сразу 4 системы С-300 в Белгородской области России. А украинские беспилотники периодически атакуют российские заводы военно-промышленного комплекса, в том числе и те, что должны ремонтировать пораженные системы или изготавливать новые.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что все действия со стороны Украины указывают на систематическую работу по уничтожению российской противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове. По их предположениям, Украина "расчищает путь" для истребителей F-16, которые вот-вот прибудут в Украину.

Украинские Вооруженные Силы, возможно, со временем смогут перейти к концепции операций, которая сочетает авиацию с поддержкой наземных операций, если украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону,

– предполагают в ISW.

Но само количество успешных поражений не может не поразить, ведь говорится о десятках выведенных из строя систем ПВО. По данным The Military Balance, у россиян по состоянию на конец 2023 года в арсенале были около 230 комплексов С-300 и 248 комплексов С-400. Однако за последние 2 месяца россияне понесли серьезные потери.

Эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН Валерий Романенко в комментарии 24 Каналу отметил, что среди сил российской противовоздушной обороны есть 12-й и 18-й зенитные полки, которые в 2014 году перешли на сторону россиян (и средства ПВО, соответственно, россияне тоже присвоили себе). Однако расположение систем и радаров с тех пор на полуострове не изменилось – то есть Украина знает точно, куда нужно бить.



База российских войск ПВО на горе Ай-Петри, которую атаковали 13 мая 2024 года / Фото росСМИ

Также эксперт отметил, что для вывода системы ПВО из строя не нужно уничтожать все пусковые установки – потеря радара уже выводит систему из строя.

В целом при поражении радара весь комплекс выходит из строя, пока его не пополнят новым радаром. Несмотря на то, что в целом пусковые установки могут быть и неповрежденными,

– отмечает Романенко.

Глобальные проблемы российской ПВО

Удары по ПВО в Крыму происходят параллельно с аналогичными ударами по Белгородской области и атаками украинскими беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса России. Хотя Валерий Романенко отмечает, что операции в Крыму и в районе Белгорода имеют разные цели.

Если первая – это подготовка к будущим ударам по уничтожению логистики врага, то вторая – защита прифронтовых территорий, которые россияне атакуют с помощью С-300.

Однако в целом российская ПВО имеет проблемы, значительные части из которых, как отмечает заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, получены в наследство еще с СССР.

Если говорить о радиолокации, то в Советском Союзе она не такая уж и крутая была. Например, РЛС самолета А-50 не видит высоту цели и высчитывает ее с большой погрешностью, а это самолет ДРЛО. Также следует отметить, что есть проблема в средствах ПВО. Хотя бы вспомнить посадку самолета на Красной площади. И сейчас россияне все больше ограничены количеством этих систем противовоздушной обороны. Они создали "Панцири" с целью защиты от БПЛА, но, как мы видим, – неэффективно. Они начали устанавливать их на башни и крыши домов, потому что система радиолокации на этих средствах не работает в тех условиях, с которыми они столкнулись,

– отметил Храпчинский в комментарии 24 Каналу.

Как отмечает эксперт, проблема с выявлением беспилотных летательных аппаратов была унаследована из СССР как Украиной, так и Россией. То есть сложно обнаружить беспилотники, которые летают на низких высотах и часто просто незаметны для радаров. Поэтому, по мнению эксперта, важно внедрять новые технологии, которые помогут изменить ситуацию в этом направлении.

Тем временем для россиян проблема беспилотников, которыми в частности Украина атакует объекты в Крыму, становится все глобальнее прямо пропорционально тому, как растет уровень производства БПЛА в нашей стране. Ежедневно, а особенно каждую ночь, враг получает сотни "подарков", которые часто не видит вражеская ПВО. А дальность поражения украинских БПЛА постоянно растет.

Немало систем ПВО россияне переместили из своего глубокого тыла ближе к линии фронта, чтобы защищать оккупационные войска. Однако, очевидно, россияне не рассчитывали на то, что глубокий тыл на расстоянии 1 000 километров может быть уязвимым к украинским атакам. Поэтому в попытке пополнить потери систем ПВО в Крыму россиянам придется снова "оголять" определенные участки на своей территории. Но вопрос еще в том – как долго те системы "проживут" на полуострове.

Крымская операция и ход с С-500

Валерий Романенко отмечает, что, учитывая размещение средств ПВО в Крыму и их историю, их уничтожение проще, чем на других временно оккупированных территориях или в Белгородской области. Однако каждая операция, как отмечает эксперт, – колоссальная работа различных родов войск, которая и дает такой результат.

Сейчас в Крыму отрабатываются фактически тактические приемы уничтожения этих комплексов. Потому что каждый удар – это серьезная операция Воздушных сил. Там привлекаются не только новейшие, скажем так, крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP. Или, если комбинированный удар, и применяются еще и ракеты ATACMS. А еще и применяются самолеты, которые запускают ловушки, и истребители, которые прикрывают. Применяются также методы радиопомех. То есть идут такие комбинированные операции. И по Крыму нам просто легче их воплощать,

– отмечает эксперт.

Результаты операции мы видим в виде количества выведенных из строя систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Однако 12 июня в эфире телемарафона глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что россияне развернули в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-500 – еще один "аналоговнет" россиян. Но сейчас их у россиян всего по меньшей мере 4 батареи и враг только надеется наладить серийное производство до следующего года. То есть эти комплексы новые, дефицитные и хорошо не исследованы.

Россияне заявляют, что С-500 "Прометей" способен сбивать не только баллистические ракеты средней дальности, но и даже межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. Но стоит отметить, что заявления россиян редко соответствуют действительности. Вспомнить бы только, как враг заявлял о том, что "Кинжалы" – ракеты, которые невозможно перехватить системами ПВО, но Украина не только первая в мире, кто уничтожил эту аэробаллистическую ракету, но и во время массированных атак может уничтожать абсолютно все подобные цели.

Например, 2 января 2024 года силы ПВО уничтожили 10 из 10 "аналоговнет" ракет.



ЗРК С-500 / Фото росСМИ

Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу отметил, что составляющие системы С-500 отдельно уже были применены россиянами в сочетании с другими комплексами и не показали никакой феноменальной эффективности. Поэтому, по его мнению, переброска новых систем в Крым – не более, чем показательный шаг.

После ряда поражений с системами С-400, им (россиянам – 24 Канал) надо что-то противопоставить, что у них что-то есть, потому что они понимают, что это существенный удар по российскому ВПК путем таких ударов с уничтожением систем противовоздушной обороны, уничтожение современных самолетов. То есть они получили такой мощный удар от Украины по своим стратегическим объектам и по оружию, которое они продавали по всему миру,

– отмечает эксперт.

То есть переброска С-500 в Крым скорее "игра мышцами", а не шаг, который изменит ситуацию. 4 батареям сложно покрыть все потери россиян за последние 2 месяца, а тем более если мы говорим об "аналоговнет".

В то же время Валерий Романенко отмечает, что переброска С-500 в Крым для россиян является скорее испытанием этого оружия в реальных боевых условиях, чтобы проверить, на что эти комплексы способны, прежде чем начать серийное производство.

Это не вопрос покрытия потери, это вопрос, скажем так, испытаний – действительно ли С-500 способен выполнить те функции, о которых заявляют. Например, способен ли он противодействовать ракетам ATACMS. Мы же получаем сложные и современные модели, которые способны маневрировать на траектории и нести боеприпасы индивидуального наведения, то есть разделиться там на 13 боеприпасов и поразить 13 отдельных целей. Вот способны ли будут эти ракеты С-500 поразить эти ATACMS до момента их разделения? Потому что после момента их разделения удар по двигателю на результат не повлияет. То есть сейчас С-500 перебросить туда для того, чтобы пройти боевую проверку на способность действительно сбивать хотя бы оперативно-тактические баллистические ракеты,

– отмечает Романенко.

Перелом войны?

Аналитики, эксперты и западная пресса едва ли не в один голос утверждают – ударами по российской ПВО в Крыму Украина готовит операции на полуострове. Например, издание Business Insider считает, что наша страна готовится к нанесению мощных авиаударов по вражеским целям на временно оккупированном полуострове. Эксперты, с которыми общалось издание, считают, что из-за Крыма Украина может завершить войну, ведь потеря полуострова может стать для россиян позором, поэтому либо Украина восстановит контроль над полуостровом, либо использовать его вопрос как давление во время переговоров.

На самом деле, операция по Крыму продолжается уже давно. Оккупированный полуостров с 2014 года россияне максимально милитаризировали. Например, аэропорт Бельбек превратили в военный аэродром, вложили немало ресурсов в ремонт вооружения и модернизацию военных объектов. Крым стал важным военным и логистическим центром после начала полномасштабного вторжения – оттуда россияне наносят ракетные удары по Югу, запускают "Шахеды", поставляют оружие и продовольствие, хранят (или хранили) авиацию.

Украина систематически наносит удары не только по системам ПВО, но и по черноморской флотилии. Недавние удары по паромам в Керчи показали, что Украина может ударить по Крымскому мосту и сделает это тогда, когда посчитает нужным. Уничтожение воздушной защиты оккупантов позволит разрушить логистику и, как результат, ослабить группировку оккупантов на Юге Украины. И хотя враг строит железную дорогу через Мариуполь, она в зоне поражения имеющимся у Украины оружием, а уничтоженная в Крыму ПВО не сможет обеспечивать ей защиту.

Благодаря разрешению нашими западными партнерами расширилась номенклатура вооружения, которое мы можем использовать по территории России, и расширили географию. Таким образом мы можем повлиять на логистику врага. Мы видим, чем закончилось харьковское наступление россиян благодаря разрешениям бить по тылам России. И понятно, что когда мы начнем бить по частям на российских аэродромах и воинских частях, мы обескровим линию фронта и тогда будет как было в Херсоне или на Харьковщине,

– отмечает Анатолий Храпчинский.

В то же время Валерий Романенко отмечает, что удары по системам ПВО противника, по стандартам НАТО, являются первым этапом в проведении дальнейших наступательных операций. Также эксперт отмечает, что сухопутное наступление на Крым сейчас выглядит нереалистичным. Однако считает, что на весь фронт дальнейшие удары по Крыму не будут влиять, потому что основные усилия россияне сосредотачивают на восточных направлениях.

Нам нужно на перспективу уничтожить логистику в Крыму, а это делается поэтапно. Сначала по тактике НАТО проводится операция SEAD – Suppression Enemy Air Defense, то есть подавление вражеской противовоздушной обороны. Ну, в случае большого успеха даже уничтожение вражеской противовоздушной обороны. После этого мы будем иметь возможность, во-первых, уничтожить Крымский мост. Сейчас это вспомогательный путь обеспечения Крыма, но в случае чего он может быть активирован россиянами. Затем мы можем беспрепятственно бить по Керченской переправе. Хотя россияне сейчас строят железную дорогу через временно оккупированные территории, то ей тоже надо будет внимание уделять, а этому могут мешать средства крымской ПВО,

– объясняет Романенко.

В любом случае серия ударов по ПВО во временно оккупированном Крыму – это только начало. Украина настроена сделать все, чтобы превратить оккупированный полуостров в ад для оккупантов.