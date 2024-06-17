В начале года президент Зеленский заявил, что основные битвы в 2024 году развернутся в Крыму и на Черном море. Эксперты считают, что именно одолев врага на полуострове, Украина может победить эту войну. Потеря Крыма для Путина будет не просто поражением, а унижением.

Смотрите также "Этот год будет непростым": президент Латвии назвал определяющие факторы успеха Украины

Успешные атаки на оккупантов в Крыму

С начала полномасштабного вторжения Украина не прекращала осуществлять атаки на вражеские войска и технику в Крыму. За два года войны она "поймала" почти 30 кораблей Черноморского флота, в частности благодаря отечественной разработке – морским дронам.

В течение последних недель Силы обороны ударили по нескольким российских батареях ПВО, а также поразили военный аэродром Бельбек.

Как отметила эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова, украинские атаки на полуостров имеют успех благодаря тщательной подготовке и системной работе, спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют союзники по НАТО.

Эффективные удары по вражеским судам и вооружению позволили Украине возобновить транспортировку зерна через Черное море, сорвав таким образом намерение России устроить "продовольственную блокаду".

Напуганные морскими БПЛА россияне вынуждены были вывести свой флот подальше от полуострова.

Дважды был атакован самый большой символ незаконной аннексии – Керченский мост. Его уничтожение означало бы для Украины стратегическую победу, а для Путина – серьезный удар. В Москве опасаются, что Киев может повторно атаковать мост. По данным британской разведки, оккупанты установили восемь боновых заграждений на южной стороне моста, чтобы уменьшить "углы подхода для украинских беспилотных транспортных средств".

Кроме того, Путин пытается уменьшить зависимость от Крымского моста. С этой целью начато строительство железнодорожной линии из Ростова-на-Дону в Крым.

"Железная дорога вдоль сухопутного коридора - это признание со стороны российских оккупантов того, что Крымский мост обречен", – Дмитрий Плетенчук, представитель Сил обороны Юга.

Почему возвращение Крыма – залог победы

Крым важен для россиян в контексте дальнейшей оккупации Украины. Поэтому удары по полуострову и флоту прежде всего имеют целью лишить "российские войска возможности использовать Крым для нападений на материковую Украину", а также как хаб для обеспечения вражеской армии на оккупированных территориях.

Фредерик Мертенс, стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований, сказал, что Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16 по Крыму. Об этом, в частности, говорят атаки на российские наземные противовоздушные системы.

По словам эксперта, после того, как с ПВО в Крыму будет покончено, он станет еще более уязвимым.

Очевидно, противник готовится к возможным авиударам с самолетов. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что Россия передислоцировала в Крым свою современную систему противовоздушной обороны С-500.

Аналитики убеждены, что Россия не может позволить себе потерять Крым. Это дает Украине возможность использовать угрожающий статус полуострова как разменную монету в будущих переговорах.

Если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть полуостров – или просто осуществить достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину – это будет означать конец войны,

– добавила Бекетова.

Напомним, что первые истребители F-16 прибудут в Украину уже этим летом в ближайшее время.