Именно Копенгаген должен предоставить Украине первые самолеты. Истребители наша страна должна получить уже летом 2024 года.

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Что известно о F-16 от Дании

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с премьер-министром Дании говорили о:

утверждении переговорной рамки,

начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время,

– заявил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации формулы мира.

Что известно о первых F-16 для Украины