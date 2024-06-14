Об этом Ллойд Остин заявил на итоговой пресс-конференции по результатам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 июня.

Читайте также Россиянам станет трудно: как самолеты F-16 могут использовать на разных участках фронта

F-16 для Украины

Министр обороны США сказал, что настроен "оптимистично" относительно получения Украиной американских истребителей F-16.

Мы упорно работаем над тем, чтобы предоставить Украине способности F-16 уже этим летом. И я думаю, вы знаете, я оптимистично настроен, что это произойдет,

– пояснил он.

Остин также прокомментировал решение Франции предоставить Украине французские самолеты Mirage-2000. По его словам, это является правильным шагом и "каждый (вклад, – 24 Канал) помогает".

Итак, замечательные способности, и опять же, каждая частичка помогает, нам просто нужно убедиться, что мы объединяем систему поддержки и убедиться, что эти системы совместимы в том, как они используются в Украине,

– подчеркнул министр обороны США.

Обратите внимание! F-16 также позволят повысить эффективность имеющегося западного оружия, которое использовалось с самолетов советского образца.

Что еще известно о предоставлении истребителей