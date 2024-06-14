Про це Ллойд Остін заявив на підсумковій пресконференції за результатами дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 14 червня.

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F-16 для України

Міністр оборони США сказав, що налаштований "оптимістично" щодо отримання Україною американських винищувачів F-16.

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні спроможності F-16 вже цього літа. І я думаю, ви знаєте, я оптимістично налаштований, що це станеться,

– пояснив він.

Остін також прокоментував рішення Франції надати Україні французькі літаки Mirage-2000. За його словами, це є правильним кроком і "кожен (внесок, – 24 Канал) допомагає".

Отже, чудові спроможності, і знову ж таки, кожна частинка допомагає, нам просто потрібно переконатися, що ми об'єднуємо систему підтримки та переконатися, що ці системи сумісні в тому, як вони використовуються в Україні,

– наголосив міністр оборони США.

Зверніть увагу! F-16 також дозволять підвищити ефективність наявної західної зброї, яка використовувалася з літаків радянського зразка.

Що ще відомо про надання винищувачів