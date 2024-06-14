Літаки F-16 працюватимуть спільно з літаками-розвідниками інших країн. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що можливості винищувачів відрізнятимуться на різних напрямках.
До теми "Законні цілі": у Росії погрожують бити по винищувачах F-16 за межами України
Де можуть використати F-16
"На Півдні та у Криму росіянам буде важкувато, тому що в цих локаціях можуть досить вільно працювати західні літаки ДРЛС, тобто не тільки ті, які нам передали, але й з повітряного простору Румунії, Болгарії", – розповів Олександр Коваленко.
Варто розуміти, що над Чорним морем працюють літаки-розвідники, які значно розширюють ударні можливості F-16. До того ж все залежатиме від зброї, яку отримає Україна.
Наприклад, можна говорити про використання ракет типу AIM-120 AMRAAM для знищення будь-яких повітряних цілей на глибину понад 100 кілометрів. Або про застосування ракетного комплексу AGM-158 JASSM, який має такі самі можливість знищення об'єктів як Storm Shadow/SCALP-EG. Практично мовиться про дозвукову крилату ракету авіаційного базування.
Використання та наведення буде спрощено саме завдяки повній сумісності літаків F-16 з літаками ДРЛС, які діятимуть на Півдні,
– зауважив Коваленко.
Щодо використання винищувачів на Сході, то там справді виникають певні запитання. Адже для цього доведеться використовувати не безпечний простір Румунії чи Болгарії, а повітряний простір України.
Все залежатиме від того, яким буде буфер безпеки для F-16 і яка глибина на окупованих територіях Сходу чи у Росії буде максимально сприятливою, щоб винищувач міг безпечно виконувати свої бойові завдання.
Але, звісно, ризик зростатиме саме під час роботи F-16 по східній лінії боєзіткнення або по північно-східним кордонам,
– додав Коваленко.
F-16 для України: останні новини
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші літаки надійдуть в Україну вже цього літа. Нідерланди розпочнуть цей процес разом з Данією. Вона повідомила, що дає дозвіл бити по території Росії з цих винищувачів. Міністерка зауважила, що це право на самооборону, яке передбачене Статутом ООН.
- Кайса Оллонгрен додала, що тільки Збройні Сили України можуть вирішувати, як використовувати літаки. За її словами, якщо не надати дозволу бити по Росії, це означає, що Україна воює "з однією зв’язаною рукою". Єдина умова від Нідерландів – дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
- У Повітряних силах повідомили, що частина винищувачів F-16 зберігатиметься за межами України. Мовиться про іноземні авіабази. Це потрібно, щоб Росія не змогла їх атакувати. Також ці літаки можуть стати резервом для заміни несправних. Певна кількість залишиться за кордоном, щоб наші пілоти могли там на них навчатися.