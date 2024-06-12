Очільниця оборонного відомства країни пояснила, що її держава надасть дозвіл Україні вражати цілі на російській території з винищувачів F-16. За її словами, Київ має повне право на самооборону в агресії, яку підступно розгорнула Москва. Водночас перші винищувачі наша держав отримає вже цього літа.

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Нідерланди дають дозвіл бити по Росії з F-16

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що коли наша держава отримає винищувачі F-16, тільки Збройні Сили України будуть вирішувати, як їх застосувати.

Адже, за її словами, Україна веде війну проти жорстокого агресора. І саме тому, вона має повне право на самооборону. Це, як пояснила посадовиця, є цілком законною справою, яку закріплює стаття 51 Статуту ООН.

Ми завжди говорили, що доки Україна відбиває напад і дотримується міжнародного гуманітарного права, ви можете завдавати ударів також по військових об'єктах по той бік кордону, якщо це необхідно для самооборони. Ваші військові мають право на такі рішення,

– заявила міністерка Нідерландів.

Очільниця оборонного відомства також зазначила, що якщо Україні заборонятимуть застосовувати західну зброю для ударів по Росії, то це означатиме, що вона "воює буквально з однією зв’язаною рукою".

Тому, міністерка Нідерландів наголосила, що позиція її країни щодо використання наданої зброї залишається незмінною. Єдина умова – дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"Ми повинні дати вам все необхідне для перемоги у цій війні. І це також означає, що у вас має бути змога воювати по той бік кордону. Адже саме звідти на вас нападають", – сказала Оллонгрен.

Коли Україна отримає F-16

Кайса Оллонгрен зазначила, що передача літаків від Нідерландів розпочнеться у партнерстві з Данією. За її словами, країна розпочне передачу перших винищувачів F-16 Україні влітку 2024 року.

Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план,

– сказала вона.