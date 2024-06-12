Руководительница оборонного ведомства страны объяснила, что ее государство предоставит разрешение Украине поражать цели на российской территории с истребителей F-16. По ее словам, Киев имеет полное право на самооборону в агрессии, которую коварно развернула Москва. В то же время первые истребители наше государство получит уже этим летом.

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Нидерланды дают разрешение бить по России с F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что когда наше государство получит истребители F-16, только Вооруженные Силы Украины будут решать, как их применить.

Ведь, по ее словам, Украина ведет войну против жестокого агрессора. И именно поэтому, она имеет полное право на самооборону. Это, как объяснила чиновница, является вполне законным делом, которую закрепляет статья 51 Устава ООН.

Мы всегда говорили, что пока Украина отражает нападение и придерживается международного гуманитарного права, вы можете наносить удары также по военным объектам по ту сторону границы, если это необходимо для самообороны. Ваши военные имеют право на такие решения,

– заявила министр Нидерландов.

Руководительница оборонного ведомства также отметила, что если Украине будут запрещать применять западное оружие для ударов по России, то это будет означать, что она "воюет буквально с одной связанной рукой".

Поэтому, министр Нидерландов отметила, что позиция ее страны по использованию предоставленного оружия остается неизменной. Единственное условие – соблюдать международное гуманитарное право.

"Мы должны дать вам все необходимое для победы в этой войне. И это также означает, что у вас должна быть возможность воевать по ту сторону границы. Ведь именно оттуда на вас нападают", – сказала Оллонгрен.

Когда Украина получит F-16

Кайса Оллонгрен отметила, что передача самолетов от Нидерландов начнется в партнерстве с Данией. По ее словам, страна начнет передачу первых истребителей F-16 Украине летом 2024 года.

Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – совместный план,

– сказала она.