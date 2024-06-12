Кайса Оллонгрен отметила, что передача самолетов от Нидерландов начнется в партнерстве с Данией. Она также отметила, что ее страна позволит бить с F-16 по российской территории.

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Нидерланды передадут Украине первые F-16 летом

Оллонгрен рассказала, что Нидерланды начнут передачу первых истребителей F-16 Украине летом 2024 года.

Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – совместный план,

– сказала она.

Министр обороны Нидерландов отметила также, что ее страна позволит украинской армии бить по вражеским целям на российской территории с этих истребителей. В этом вопросе она ссылается на то, что это является правом Киева на самооборону в войне против России.

"Вы ведете войну против агрессора. Это – самооборона по статье 51 Устава ООН. Мы всегда говорили: пока Украина отражает нападение и придерживается международного гуманитарного права, вы можете наносить удары также по военным объектам по ту сторону границы, если это необходимо для самообороны. Ваши военные имеют право на такие решения", – резюмировала Оллонгрен.

Она заметила, что запрет атаковать западным оружием Россию означает, что Украина "воюет буквально с одной связанной рукой".

"Это же действительно опасно, если мы не хотим, чтобы Россия победила, если мы хотим победы Украины. Мы должны дать вам все необходимое для победы в этой войне. И это также означает, что у вас должна быть возможность воевать по ту сторону границы. Ведь именно оттуда на вас нападают", – отметила Кайса Оллонгрен.

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