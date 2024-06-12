Кайса Оллонгрен отметила, что передача самолетов от Нидерландов начнется в партнерстве с Данией. Она также отметила, что ее страна позволит бить с F-16 по российской территории.
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Нидерланды передадут Украине первые F-16 летом
Оллонгрен рассказала, что Нидерланды начнут передачу первых истребителей F-16 Украине летом 2024 года.
Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – совместный план,
– сказала она.
Министр обороны Нидерландов отметила также, что ее страна позволит украинской армии бить по вражеским целям на российской территории с этих истребителей. В этом вопросе она ссылается на то, что это является правом Киева на самооборону в войне против России.
"Вы ведете войну против агрессора. Это – самооборона по статье 51 Устава ООН. Мы всегда говорили: пока Украина отражает нападение и придерживается международного гуманитарного права, вы можете наносить удары также по военным объектам по ту сторону границы, если это необходимо для самообороны. Ваши военные имеют право на такие решения", – резюмировала Оллонгрен.
Она заметила, что запрет атаковать западным оружием Россию означает, что Украина "воюет буквально с одной связанной рукой".
"Это же действительно опасно, если мы не хотим, чтобы Россия победила, если мы хотим победы Украины. Мы должны дать вам все необходимое для победы в этой войне. И это также означает, что у вас должна быть возможность воевать по ту сторону границы. Ведь именно оттуда на вас нападают", – отметила Кайса Оллонгрен.
F-16 для Украины: последние новости
- Переданные в ближайшее время Украине истребители F-16 разместят на аэродромах за рубежом с целью уберечь их от российских атак. Тем временем в России начали запугивать мир тем, что будут атаковать эти авиабазы, и назвали их "законными целями".
- В Украину также уже приехал первый иностранный инструктор по использованию F-16. Прибыл он из Греции и, вероятно, в рамках инициативы "Учебная коалиция F-16". А незадолго до этого Чехия передала Воздушным силам Украины первый тренажер истребителя F-16.
- Впрочем, украинские пилоты, что закончили обучение на F-16 пока не будут возвращаться в Украину. Они будут продолжать совершенствовать свои навыки в Европе.
- Добавим, что в целом Украине нужно 40 пилотов, которые будут управлять F-16. Но, к сожалению, украинские партнеры не смогут научить столько летчиков в ближайшее время. Это грозит тем, что Украина будет иметь достаточное количество пилотов F-16 только к концу 2025 года.