На самом деле можно передать все что угодно, но все зависит от политического решения. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Андрей Харук, отметив, что Макрон неоднократно демонстрировал готовность к сильным шагам.

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Почему Mirage 2000 можно передать, а Gripen нет

Президент Франции не раз подтверждал, что способен принимать сложные решения. Можно лишь вспомнить его заявление о возможности введения французских войск на территорию Украины. Сейчас Макрон в который раз демонстрирует, что готов передать свое высокотехнологичное оружие.

Если говорить о технических аспектах, то стоит подчеркнуть, что Франция уже снимает с вооружения самолеты Mirage 2000. Швеция пока не может позволить себе заменить старые Gripen на самолеты новой модификации. Производство только налаживается,

– рассказал военный обозреватель.

Также сыграть определенную роль могло то, что украинские пилоты уже тренировались во Франции. Правда, не на Mirage 2000, а на учебно-боевых самолетах. Вероятно, это тоже имело влияние.

Однако Украина нуждается во многих западных самолетах. Их техническое обслуживание, эксплуатация действительно являются сложными, но украинским военным оно под силу, особенно, если учитывать условия, в которых мы сейчас находимся.

Например, проблемы с запчастями решаются разбором части переданных самолетов. Такая практика есть во многих странах. Поэтому, по моему мнению, не существует проблем, которые нельзя решить,

– подчеркнул Андрей Харук.

Сможем ли мы использовать F-16 по России

Вскоре Украина получит западные истребители. Нидерланды, Дания и Норвегия не возражают против их использования по территории России. Впрочем, стоит осознавать, что F-16 – это прежде всего носитель вооружения, платформа для использования определенных средств поражения.

Поэтому самое важное, какие именно средства будут подвешены на самолетах. Например, на нидерландские самолеты можно поставить бомбы американского производства. Тогда это будет удар нидерландским оружием или все же американским?

– отметил военный обозреватель.

Поэтому дискуссии по этому поводу продолжаются, но надо в конце концов разрубить Гордиев узел и определиться с тем, что любой образец вооружения с момента его передачи Украине становится украинским.

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