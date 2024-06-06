Макрон пообещал передать истребители Mirage и обучить пилотов. Также он анонсировал, что 7 июня во время встречи с Зеленским "запустят новую форму сотрудничества".

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Означает ли это направление французских военных в Украину

Задача заключается в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду",

– сказал Макрон.

Впрочем, пока речь не идет о французских солдатах в Украине. Но президент Франции намекнул, что это возможно. А еще сказал, что такой шаг не станет эскалацией.

"Президент Украины, его министр обороны призвали всех союзников быстрее готовить солдат. Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ – нет", – высказался он.

Также Макрон подтвердил, что его страна позволяет наносить удары "по целям, из которых были выпущены ракеты". Но обстреливать мирных жителей нельзя.

Все эти заявления прозвучали 6 июня во время интервью. Начинаются выборы в Европарламент, большинство стран будут голосовать 9 июня. Поэтому Макрон воспользовался символическим днем высадки в Нормандии, чтобы выразить поддержку Украине и завоевать политические симпатии избирателей. Ведь заявления о возможной отправке войск в Украину или чего-то подобного прогнозировали давно.

Что известно о возможном введении иностранных войск в Украину

Это заявление Макрона, с момента которого прошло три месяца, возмутило Европу и заставило политиков спорить. Однако Зеленский не раз говорил: конкретики еще нет. Точно не известно, что имел в виду Макрон, но точно речь шла об инструкторах.

Французские СМИ перечислили, какие задачи могут выполнять солдаты НАТО в Украине. А сам Макрон заявил: может быть создана настоящая коалиция инструкторов.

Александр Сырский поблагодарил за такую инициативу, но впоследствии в Минобороны уточнили: решение не принято. Михаил Подоляк на днях дал интервью, в котором подтвердилдискуссии действительно еще продолжаются. Но если и говорить об инструкторах, нашему государству нужно их десять тысяч, а не десять человек.