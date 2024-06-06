Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, что этот вопрос завершится для Украины положительно. Больше об этом и какие еще вопросы до сих пор не могут решить – читайте далее в материале.

Не пропустите Макрон хочет сформировать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине, – Le Monde

О новой пресс-конференции Путина

Владимир Путин заявил, что якобы Джо Байден как-то написал ему письмо, и диктатор ответил, мол, если вы хотите завершения войны, то прекратите поставлять вооружение Украине. Тогда якобы война закончится через 2 – 3 месяца. Однако почему-то не говорит, сколько месяцев продержится Россия, если ее перестанет поддерживать Иран и КНДР. Но, вероятно, этот вопрос представитель США на путинской пресс-конференции не поставил.

Для меня вообще загадочно, зачем общаться с Путиным, потому что он не является субъектом глобального политического процесса. И все, что он будет говорить очевидно и абсолютно лишено какой-либо экстенсии. Смотрите, субъект, который начал преступление агрессии, войну, не говорит о том, что эту войну можно закончить, если он покинет территорию Украины. То есть вернется к международному праву и в его рамках выполнит определенные действия.

Нет, он говорит: "Перестаньте давать стране, которая защищает себя". Просто мне странно, что журналист не ставит вопрос, что россияне пришли убивать украинцев, вырезать, и если США перестанут помогать, то Россия просто увеличит количество убитых людей, гражданского населения.

Вместо того чтобы в эту тему зайти, они слушают человека, который говорит, якобы "перестаньте давать оружие, я еще, например, миллион убью, депортирую и тогда эта война закончится". Чем закончится? Руинами страны, которую он захотел уничтожить. Не более, но и не менее.

Но все, что говорил Путин и полгода назад, и год назад лишены всякого смысла. Он будет говорить до момента, пока не будет сидеть на скамье подсудимых. Это же очевидные вещи. Он будет продолжать одни и те же тезисы, вроде "Украины никогда не существовало, то есть Россия всегда существовала в таком виде, в котором была зафиксирована в юридическом пространстве после 1991 года". Он будет продолжать говорить этот бред.

Путин будет говорить якобы "не я напал, а на меня напали", "я должен был помогать каким-то народам Донбасса, которых не существует". То есть мифические вещи, а они не влияют ни на что. Что сегодня мы имеем? Все, что бы ни говорил этот человек, оно не имеет никакого отношения к тому, что дальше будет происходить.

Это до начала полномасштабного вторжения можно было слушать Путина и думать, что надо оценить и сделать выводы. Сегодня у нас с вами война. Путин воюет против нас и в этой масштабной войне кто-то должен проиграть. Здесь нет иллюзий относительно того, что можно заморозить конфликт или о чем-то договориться с Путиным.

Нет. Здесь вопрос в том, у кого будет следующее:

психологическая устойчивость – в нашей коалиции или путинской;

ресурсность, достаточная для того, чтобы паритетно воевать;

кто наконец лишит Россию возможности финансировать войну.

Вместо того чтобы слушать Путина, было бы желательно проводить конференции с журналистами, общаться с руководителями европейских стран или стран, которые занимают нейтральную позицию.

Далее поставить вопрос: "Вы точно заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала убивать гражданское население другой страны? А если не заинтересованы, то почему ваши компании продолжают работать на российском рынке? А если вы не заинтересованы, то почему тогда Россия может присутствовать, например, в Совбезе ООН и говорить о том, что она срочно созывает Совбез для того, чтобы обсудить право Украины нанести удары в рамках международного права по территории страны-агрессора?".

Обратите внимание Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России

То есть Россия хочет обсудить – "почему вы им позволяете?", а не "почему мы себе позволяем бить по гражданскому населению Украины". Нет, она это не хочет обсудить, потому что считает, что она имеет право убивать нас с вами. Россия хочет обсудить то, почему Украина в рамках оборонительной концепции войны имеет право наносить удары по российской территории, потому что это "несправедливо" для них.

Я хочу, чтобы мы здесь не тратили время на Путина. Он не субъект глобального политического процесса. Все, что он говорит уже неоднократно звучало. Это не влияет на то, что происходит по линии соприкосновения, то есть в войне. Это не имеет никакого смысла. Потому что есть страны, которые четко осознают все риски, что генерирует Россия. Единственное, что может этой войне помочь прийти к справедливому миру – поражение России. Для этого нужны ресурсы.

Боится ли Путин войны с НАТО

Путин на недавней пресс-конференции сказал: якобы на Западе сами придумали, что Россия собирается воевать с НАТО и используют это, чтобы вооружаться и удержать свое "имперское положение". А россияне якобы "защищают сами себя в Украине". Предложил представить, что США захватили часть территорий Мексики, а потом заставили бороться за возвращение своих территорий. По мнению диктатора, примерно такое же делают западные страны в отношении "российско-украинского кризиса".

Хотите, чтобы я сейчас вернулся в психиатрию и проанализировал проявления соответствующей шизофрении этого лица? Это психопатическое расстройство, безусловно. Во-первых, на внутреннем рынке они всегда говорят, что воюют с НАТО. "Мы же воюем не с Украиной. Мы три дня с Украиной воевали, а уже два года воюем с НАТО". Они же себе такую выдумали историю.

А о каких территориях он вообще говорит? Какое отношение он имеет к Донбассу, Крыму и так далее? Кто он вообще? Есть Россия, есть границы России, есть юридический состав России. Какое отношение субъект имеет к Крыму и Донбассу? Нет смысла обсуждать, что он там "защищает" какое-то население и что-то такое делает. Нет, это обычная агрессивная война. Он пришел захватить чужое имущество, ограбить, изнасиловать.

Вы же помните, как он себя ведет, когда действительно кризисная ситуация: убегает и растворяется в неизвестности, "звонкая тишина". Помним поход вагнеровцев на Москву и где был Путин в этот момент. Но, смотрите, он действительно не хочет воевать с НАТО. Он боится НАТО. Путин может воевать только против маленьких стран; против стран, которые не сопоставимы с военной точки зрения. Например, Грузия, Чечня, Сирия частично.



Путин провел пресс-конференцию, где снова наговорил бред об Украине / Getty Images

А тут он пришел в Украину, которая намного больше, волевая с точки зрения готовности сопротивляться, понимая, что к тебе пришли с геноцидного типа войной. Для нас это вопрос выживания. И выяснилось, что с Украиной воевать нельзя. Какое НАТО? Он боится НАТО. Вся эта конференция была посвящена чему? "Не давайте им оружие, перестаньте помогать, тогда мы их просто будем вырезать". Это же только ради этого.

Путин не умеет вести войну, когда против него воюют профессионально, с оружием, в паритетные количества и с дальнобойными инструментами. Он умеет воевать против гражданского населения, детей, женщин.

В 2014 году он сказал, что они будут стоять за спинами гражданского населения и пусть тогда попробуют воевать с ними. Это же и есть конкретная внутренняя составляющая Путина. Можем анализировать, но это немножко требует другого анализа. Это не о политике, не о субъектности, не о понимании современного мира, не о том, что происходит. Это о психически искаженных аргументах, которые должны оправдать абсолютно конкретного убийцу.

Так же себя ведут серийные убийцы, когда они доказывают, что имеют право убить представителей каких-то социальных групп. Поскольку считают, что эти группы мешают человечеству развиваться правильно. Поэтому он будет убивать их по ночам как Джек-Потрошитель, и делать "полезное дело" для человечества. Так же этот человек говорит.

Об отсутствии Китая на Саммите мира в Швейцарии

В то же время Китай и Саудовская Аравия сказали, что не приедут на Саммит мира, который организует Украина в Швейцарии, потому что якобы там не будет России.

Очень важное замечание. Например, если ты хочешь быть глобальным политическим игроком, если говоришь, что краеугольным камнем всего, что мы называем глобальным политическим пространством, является территориальная целостность, то дальше что?

То есть ты говоришь: "без России не будем вести". А что Россия предлагает? Россия предлагает обнулить территориальную целостность. Мол, если они имеют ядерное оружие или сильнее, или им не нравится аутентичность украинцев, то они якобы имеют право прийти и захватить территорию. Тогда Китай должен сказать об этом; должен сказать, что территориальная целостность – это не ценность. Тогда будет понятна позиция. Для меня сегодня это загадочно выглядит.

Я считаю, что Китай гораздо больший, чем Россия. В то же время Саудовская Аравия более перспективна. Это страны, которые имеют глобальные влияния; возможность расти; больше влиять; отрабатывать те правила, по которым мир должен жить; лоббировать их. Это все, на что сегодня не способна Россия.

Если вы в это играете; готовы нести ответственность за будущие правила; за то, как эти правила будут работать; как должно быть переформатировано международное право; какие должны быть ключевые тезисы, например, суверенитет и неприкосновенность территорий, то тогда должны присутствовать на саммите, на котором будет предложено начать дискуссию.

Мир не может жить без правил. Россия хочет жить без правил. Мол, кто сильнее, тот имеет право резать. Если вы не хотите этого соблюсти, то тогда не надо придумывать какие-то истории, потому что Россия не является субъектной. Россия нарушила все, начав неспровоцированную войну. Не надо защищать того, кто разрушает правила. Вы можете повлиять на Россию и наоборот сказать, что есть правила, соблюдайте их. Тогда это будет означать, что Китай лидер и берет на себя огромный объем ответственности.

Тогда будем иметь мир, где страны будут брать ответственность и находить инструменты принуждения стран, которые хотят сломать договоренности. Россия ломает договоренности, и я совсем не понимаю, зачем глобальным странам и странам с потенциально глобальным влиянием, привязывать себя к мертвой стране. Россия мертва с точки зрения стратегии будущего, она не существует. Эта страна никому не нужна.

Россия генерирует для всех только проблемы, конфликты, эскалации и т.д.; возвращение к середине XX века, к войне как к способу решения того или иного кризисного явления в межгосударственных отношениях. Зачем привязывать себя к стране, которая является мертвой, которая стратегически невыгодна? Китаю точно невыгодно привязываться к маленькой, никчемной стране, которая может предложить по демпинговым ценам дополнительный объем газа через "Силу Сибири", который Пекину не нужен, как выяснилось.



Путин и Си Цзиньпин / Getty Images

Глобально Китай сегодня выглядит совсем по-другому. С ним готовы договариваться, разговаривать о тех же правилах, инструментах, принуждении, глобальном миропорядке, международном праве, которое надо трансформировать, о международных институтах, которые надо реформировать и так далее. И вы репутацию страны, которая может претендовать на совсем другую роль, привязываете к стране, которая является ничтожной. Зачем?

Я просто не понимаю этого. Президент Украины об этом говорит, что субъектами являются государства, на территории которых идет война, и, учитывая это, а также риски, которые война генерирует, – предлагаем площадку для начала большой дискуссии. Это уже не только о войне в Украине. Это о переосознании того, каким должен быть мир.

Китай, пожалуйста, играйте ту роль, на которую вы претендуете и хотите играть. Президент Украины предлагает это. Но точно эта роль не адвокатировать Россию. Но давайте дождемся саммита, посмотрим на присутствие тех или иных стран. Уже сегодня более 100 стран подтвердили на том или ином уровне свое присутствие на саммите. Посмотрим, какие будут дискуссии, особенно на полях, в кулуарах.

Как по мне, можем уже оценить то, что саммит сделал для мира. Многие страны об этом говорят, много информации, много дискуссий. Понятно, что все хотели бы получить четкую программу похода к справедливому миру. По крайней мере все дискутируют, что мир сегодня выглядит неспособным правильно реагировать на те риски, которые генерирует какая-то никчемная страна.

Почему на саммите не будет вопроса о выводе войск России

В мирном плане Владимира Зеленского было 7 пунктов, на Саммит мира вынесут три: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными. А как насчет вывода российских войск из Украины? Этот вопрос не может объединить наших партнеров и страны, которые приглашены на этот саммит?

Исходим из того, что на саммите надо получить дискуссию о том, что мир может быть только справедливым. Справедливый мир – это тогда, когда концепций территориальной неприкосновенности придерживаются все. Но есть дискуссионные вопросы, где надо объяснять природу войны и так далее.

Поэтому есть вопросы, по которым уже есть консенсус. Это свидетельствует, что страны понимают, что война такого типа, которую ведет Россия на территории Украины, генерирует огромную кучу рисков на других территориях. И это, например, ядерная безопасность, свободное судоходство, то есть продовольственные программы, которые не могут быть реализованными, как только где-то начинается большой конфликт. Это уже говорит странам, что война – это не что-то на чужой территории, и к вам она якобы не имеет никакого отношения.

Так, нейтральные страны говорят, что война – это где-то на востоке Европы, там между собой делят какие-то территории, а нас это никак не касается. Именно эти вопросы гуманитарного или экономического характера являются консенсусными, потому что чем больше война и масштаб боевых действий, тем больше влияния на различные другие территории, регионы и отрасли.

К теме Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Когда люди будут понимать, что война имеет такое-то влияние на другие территории, тогда они зададут себе вопрос, а почему эта война возникла? Так и происходит переход к концепции: как должна справедливо закончиться эта война? Будет ли справедливым окончание войны, если Россия, например, не будет наказана за то, что она пришла на чужую территорию? Закончится ли война, если Россия останется на оккупированных территориях? Нет.

Это более сложная для стран дискуссия, которые не понимали, природу войны, природу российского нынешнего политического режима. То есть ты должен открыть дискуссию, дать консенсусные вопросы, которые объединят страны, а дискуссионные вопросы уже иначе будут обсуждать на саммите. Мне кажется, что это оптимальная стратегия.

Что я уже вижу: более 100 стран, есть консенсусные вопросы, которые готовы обсуждать и поддержать. 100+ стран готовы проговорить, что такое справедливый мир и что такое война в Восточной Европе. Об этом они говорят в своих медиа, среди своих политических элит. То есть тема является глобальной и доминантной. Это то, чего боялась Россия.

Можем ли мы ожидать, что этот саммит в Швейцарии сразу приведет к окончанию войны? Это немного иллюзорно, немного наивно, немного инфантильно. Что должен решить саммит? Я считаю, что единственный способ привести мир в порядок – нанести военное поражение России. Но есть же дополнительные инструменты: информационный, дипломатический, изоляционный, экономический, настоящее финансовое давление на Россию. То есть сделать так, чтобы Россия осталась один на один, или с рядом стран, абсолютно ненужных современной цивилизации.

Тогда все будет иметь совсем другой вид. Тогда выяснится, что Россия действительно не является какой-то там передовой страной; не имеет возможности обходить санкции или зарабатывать на глобальных рынках; что Россия вынуждена продавать все за бесценок и тому подобное.

Это совсем другой уровень осознания войны уже в самой России. Потому что сейчас они видят ситуацию так: не все же поддерживают Украину, кто-то поддерживает Россию. Мол, кто-то говорит, что вы имеете право насиловать украинцев. И снова выходит субъект (Владимир Путин – 24 Канал) и говорит: "Это же не мы нападали, это на нас напали. Да, это мы сейчас Харьков атакуем ракетами, но напали на нас".

Орбан заявил, что венгры "умирают" на войне в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил о том, что оказывается, венгры едва ли не единственные европейцы, которые якобы погибают в Украине во время войны.

Можно делать любые заявления. В войне участвуют или только граждане Украины, или граждане других стран, например, России, Беларуси или Грузии, которые добровольно подписывают контракты, или создают свои отдельные легионы. То есть иностранные граждане принимают непосредственное участие, только если они добровольно подписывают те или иные контракты.

Есть некоторые граждане Украины по этническому происхождению, если мы говорим о Закарпатье, но это же не граждане Венгрии. Я не совсем понимаю, к чему это сказано.

Вообще, это никак не влияет на позицию Венгрии. Мне бы хотелось, чтобы продолжилась дискуссия, которую начинают в Европейском Союзе, что если страна является членом ЕС, то она, соответственно, должна разделять эти ценности, на базе которых и построен Европейский Союз.

Но если страна постоянно говорит, что она против коллективной позиции ЕС, то, вероятно, надо что-то обсудить с этой страной. Надо, вероятно, как-то повлиять на ее позицию. Или все же сесть за стол и проговорить, точно ли мы одинаково смотрим на то, что такое Европейский Союз; что такое свобода; что такое право страны на суверенитет или территориальная целостность и тому подобное.

Вероятно, надо это проговорить, потому что выглядит немножко странно. Мы хотим получать от Европейского Союза доходы, и чем больше – то лучше, но мы также хотим заниматься пропагандой российского образа жизни. То есть "приди, убей и изнасилуй". Ну или хотя бы ветировать то, что кто-то против такого образа жизни; что кто-то не хочет, чтобы Россия доминировала в Европе.

Если вы против Европейского Союза, так заявите это прямо и выйдите из ЕС, а не пользуйтесь правом вето и юридическими механизмами для того, чтобы блокировать право Украины. Позиция странная, но Европейский Союз должен это решать, потому что Венгрия член Евросоюза.

Отдельно отмечу, что любая страна имеет право на свою национальную политику и свои национальные интересы. Она может говорить и действовать в рамках этих интересов. Не нам давать рекомендации, что должен делать господин Орбан, или любой другой глава другой страны.

Но я о другом – все это очень знаково. Война дает возможность переосмыслить, все ли было правильно построено в тех или иных альянсах, коллективных объединениях. Сегодня идет эта фундаментальная трансформация глобальной политической системы.

Мы об этом говорили немножко раньше. Если Китай хочет быть глобальным лидером, то тогда надо брать на себя ответственность. Но не надо быть адвокатом страны, которая ломает глобальные договоренности. Это выглядит странно. Лидер – это над конфликтами; это страна, которая гарантирует, что в рамках конфликта будет определенная объективность. Но лидер точно не адвокатирует того, кто сломал право.

Интересно Друзья Путина могут получить власть: как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС

Так же и Венгрия в рамках Европейского Союза – или-или. Либо вы разделяете то, на чем построен ЕС, либо вы разделяете то, на чем построен так называемый "русский мир". А "русский мир" построен на экспансии, захвате, убийствах, шантаже, терактах и так далее. Тогда так и скажите своим гражданам, не нам. Потому что мы с "русским миром" сегодня ведем непосредственно конвенционную огромную войну.

Скажите своим гражданам, что только потому, что Украина стоит на пути "русского мира", у нас здесь с вами есть возможность брать все у Европейского Союза и повышать уровень жизни. А иначе нам надо было бы стоять на коленях, так же как в 1956 году перед "русским миром".

Будут ли в Украине иностранные легионы

Во французских медиа появилась информация о том, что французские военные инструкторы находятся в Украине еще с начала полномасштабного вторжения. Мол, если нам передавали оружие, то и военные инструкторы точно заезжали, сопровождали его, учили им пользоваться.

Давайте здесь зафиксируем три вещи очень важные:

один или два инструктора – это не присутствие иностранных легионов на территории Украины;

официально только представители Генерального штаба, Верховный Главнокомандующий или, например, официальные представители президента Эммануэля Макрона, могут сказать, что такое-то количество военнослужащих такого-то гражданства присутствуют на территории Украины;

И третье – сегодня есть четыре вопроса, по которым идут дискуссии. Я считаю, что они все положительно для нас завершатся. Одно из них – это как раз таки присутствие иностранных легионов на территории Украины. Это нормально, это союзные отношения.

Благодаря, например, иностранным контингентам, можно решить вопросы тылового обеспечения, инженерные вопросы, тренировочные вопросы. То есть это может существенно разгрузить Вооруженные Силы Украины для решения других задач. Это нормально. Они (иностранные военные – 24 Канал) не будут находиться на переднем крае, но они организуют много важных для нас логистических вопросов. Но это, опять же, не об одном, двух, трех или десяти людях.



Подоляк убежден, что иностранные легионы будут в Украине / Getty Images

Так же как мы сегодня говорим не об одной или двух системах Patriot, не об одном или двух самолетах. Если мы говорим об объеме войны, то это совсем другие цифры. 550 тысяч россиян, которых надо уничтожать, находятся на оккупированной территории. Это вдвое больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Кстати, сегодня, 6 июня, празднуют высадку союзных войск в Нормандии. А сколько там участвовало в войне? 160 тысяч. Вы понимаете разницу цифр в масштабах войны? Там 160 тысяч было всего, а здесь 550 тысяч россиян на оккупированных территориях. Это война совсем других цифр.

Поэтому не 10 инструкторов должно быть, а 10 тысяч инструкторов. Тогда да, это будет влиять на определенные процессы. И пока этого нет, говорить, что кто-то здесь присутствует и так далее, это не совсем, мягко говоря, правильно.

Так же, когда мы говорим о поставках оружия. 10 Leopard – это круто, но в войне есть 5 тысяч, например, Т-72, немного Т-90 и тому подобное. Это совсем несопоставимые цифры. И когда наконец наши партнеры начинают сегодня осознавать, какие цифры непосредственно математически характеризуют эту войну, то они тогда понимают, какие риски несет Россия.

А почему они понимают риски? Потому что Россия как страна, если, допустим, не проиграет войну, не перестанет быть милитарной, то наоборот захочет реализовать свою милитарность, потому что будет считать, что это перспективно, потому что этому нет альтернативы.

Сегодня наши партнеры начали осознавать, что если уже 550 тысяч россиян находится на оккупированной территории, – а они и дальше будут проводить процессы мобилизации, рекрутинговые процессы, – то куда они потом денут этот миллион прожорливых, выпивших много человеческой крови, человек? Где тогда придется воевать?

Вот поэтому я считаю, что четыре вопроса, которые сегодня дискутируются, будут для нас позитивными. Частично они уже положительные. Например, разрешения по нанесению ударов по территории России. Там есть определенные ограничения, но, поверьте мне, эти ограничения также будут сняты.

Россия так пугала "красными линиями", а выяснилось, что нет никакой "красной линии". Если вы прописали в рамках международного права, что страна, которая ведет оборонительную войну, имеет право это делать, то почему она не имеет права этим воспользоваться?

Второе (дискуссионный вопрос – 24 Канал) – это пассивная защита для того, чтобы все же не просто смотреть, как массово уничтожают ракетными ударами гражданское население в XXI веке. Почему? Потому что еще есть много ракет, и еще в этих ракетах есть составляющие, которые поставляют европейские компании.

Читайте также Воздушные шары как оружие: как КНДР, Китай и Россия применяют дешевую, но опасную тактику

Иностранные контингенты – это третий вопрос. Четвертое – это замороженные активы. Я с сарказмом смотрю на дискуссию, когда руководители центральных банков, ряд европейских руководителей говорят, что они не могут забрать активы России, "потому что неправильно, потому что мы же гарантировали неприкосновенность имущества". То есть – есть страна, которая обнуляет международное право, говорит, что оно ее не волнует, а мы должны ей гарантировать, что после того, как они закончат вырезать украинцев, мы отдадим все эти активы.

Эта дискуссия очень инфантильная. Россия за два года и три месяца большой войны потратила на эту войну 1 триллион 300 миллиардов долларов. Это не только ВВП, это и накопления, фонды и тому подобное. Мы должны предлагать соответствующие цифры. Как раз эти 380 – 400 миллиардов евро – это и есть паритетная возможность воевать.

Не надо тогда было бы искать, где мы возьмем дополнительно 2 миллиарда, чтобы закупить больше снарядов для Украины. Просто берем и закупаем гораздо больше снарядов, гораздо больше дронов, дальнобойных ракет. И тогда все военные производства будут проинвестированы деньгами страны, которая нарушила международное право. Будет проинвестирована контрвойна. Все получают доходы, а Украина получает соответствующее количество необходимого инструмента.

Тогда, если избиратель где-то в Венгрии говорит, что не готов финансировать контрвойну, потому что ему нравится, что Россия убивает граждан другой страны, можно сказать, что вы ничего и не финансируете. Финансирует сама Россия. Она финансирует убийство и финансирует контрубийство.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.