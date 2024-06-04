Северная Корея, 1 июня, второй раз за неделю запустила в сторону Южной Кореи сотни воздушных шаров с мусором. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, диктатура отправила на Юг около тысячи шаров с пакетами для мусора, в которых были окурки, куски ткани, пластик и макулатура.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик назвал это "невероятно мелочным и низкопробным поведением" со стороны Пхеньяна. На следующий день пропагандистский рупор Северной Кореи, ЦТАК, сообщил, что КНДР запустила 15 тонн мусора в ответ на "южнокорейскую пропаганду". Якобы юг до этого запускал шары с рисом, деньгами, флешками с корейскими сериалами и лозунгами против Ким Чен Ына.

Но настолько ли это все забавно, как может показаться на первый взгляд? Как корейские мусорные шары пересекаются с практиками предыдущих войн и какие именно шары запускают Россия и Китай – читайте в материале 24 Канала.

Возвращение к тактике холодной войны

Шары с обычными мусорными пакетами упали на южнокорейские города и поля, конечно, не нанеся большого вреда. Но север продолжил шантаж – согласно сообщению ЦТАК, КНДР приостанавливает запуски шаров с мусором, но обещает продолжить эту практику и отправить их в 100 раз больше, если Южная Корея "продолжит пропаганду".



Воздушный шар, который запустили из КНДР / Фото Yonhup

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон сравнила акцию с шарами с "проявлением свободы мнений", а южнокорейские листовки – с "политическими помоями".

Совет нацбезопасности Южной Кореи после мусорных атак даже приостановил действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года – до "восстановления взаимного доверия с КНДР".

Эта мера позволит проводить военные учения вблизи военной демаркационной линии, что была ограничена соглашением, и позволит адекватно и немедленно реагировать на провокации Северной Кореи. Правительство примет все необходимые меры для защиты жизни и безопасности наших граждан,

– говорится в сообщении Совета нацбезопасности.

Справочно! Во время холодной войны Южная и Северная Кореи использовали несколько способов идеологического воздействия друг на друга. Вдоль демилитаризованной зоны были установлены громкоговорители, которые круглосуточно транслировали идеологический контент, щиты с призывами перехода в КНДР или на юг.



Были и воздушные шары, которые страны запускали с листовками и лозунгами. В обеих странах гражданам запрещали хранить и читать такие листовки.

Японские бомбы на воздушных шарах

Вражеские воздушные шары – история не только из холодной войны. Во Второй мировой Япония запускала бомбы на воздушных шарах по гражданским в США – одна из таких бомб пролетела 9 000 километров, чтобы нанести смертельный удар по группе участников воскресной школы на пикнике в Блаи, штат Орегон. Тогда погибло шесть человек.

Японская армия запускала бомбы на воздушных шарах в США (прототип современных дронов-камикадзе) в течение шести месяцев: с ноября 1944 года до весны 1945 года. В целом западного побережья США достигли несколько сотен японских воздушных шаров. Некоторые из них не срабатывали, некоторые удалось передать спецслужбам для расследований. Часть шаров падали на линии электроснабжения, некоторые из бомб удавалось сбивать летчикам.



Мозговой центр воздушного шара / Warfare History Center

После нескольких сотен испытаний 3 ноября 1944 года японцы выпустили первую бомбу из воздушного шара под названием Fu-Go, или "ветроносное оружие". К лету 1945 года почти 300 воздушных шаров нашли в 27 разных штатах: от Аляски до Мичигана и до границы с Мексикой. Всего было выпущено около 9 300 таких шаров.

Сначала американские власти предполагали, что воздушные шары летят из немецких лагерей для военнопленных или японских лагерей для интернированных на территории Соединенных Штатов. Другие же эксперты считали, что эти устройства были погодными или заградительными шарами, отклонившимися от курса. Но впоследствии, после жертв, выяснилась истинная природа Fu-Go.

Воздушные шары, хоть и выглядели пассивным оружием, но смогли обеспечить Японии перенос боевых действий на американский берег, не затрачивая огромного количества живой силы и техники.

Они не только приводили к пожарам и блэкаутам, но и подрывали моральный дух американцев.

В то же время Пентагон скрывал информацию о "прилетах", чтобы Япония не получила данные об успешности бомб. Также были предостережения, что японцы будут забрасывать в США биологическое оружие. Подобные предостережения существуют и в отношении современной Северной Кореи – о разработке ею бактериологического оружия в 2023 году предупреждал Госдеп США.

Как работали воздушные шары с бомбами Разработчики планировали, что воздушные шары будут сбрасывать боеприпасы с помощью синхронизированных запалов. Но тут вставал вопрос: как шар будет удерживать высоту в течение 70 часов, преодолевая почти 10 000 километров над океаном? Нужен был высотомер, чтобы реагировать на изменения давления воздуха во время движения воздушного шара. В конструкцию добавили газоразрядный клапан и систему сброса балласта, что позволяла аэростату корректировать любые перепады высоты.



Сборкой смертоносных шаров занимались школьники, точно как сейчас в России к сборке дронов привлекают студентов. Обычный воздушный шар был оснащен пятью бомбами, включая 15-килограммовую противопехотную мину и несколько типов запалов. Для массового запуска оружия японцы выбрали три места на острове Хонсю. Каждая процедура запуска требовала 30 человек персонала и длилась полчаса. При благоприятной погоде ежедневно Япония могла запускать несколько сотен воздушных шаров.

Российские и китайские шары против США, Украины и Польши

Диктатуры имеют привычку перенимать "полезный" опыт друг у друга. Северокорейские мусорные шары – не первое использование аэростатов за последние годы. В 2023-м Китай запускал аэростаты в США, а Россия – в Украину.

Справочно! 4 февраля в США сбили китайский аэростат, который мог выполнять разведывательную миссию. Воздушный шар заметили утром того дня над штатом Каролина, когда он приближался к побережью Атлантического океана. Через некоторое время Федеральная авиационная администрация временно закрыла воздушное пространство над побережьем Каролины, в частности – аэропорты в Чарльстоне и Мертл-Бич, что в Южной Каролине, и Уилмингтоне, что в Северной Каролине.



Из-за этого даже был отменен визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Его встреча должна была состояться с китайским лидером Си Цзиньпином 5 февраля. Это был второй китайский воздушный шар, который вторгся в воздушное пространство Америки.

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В Пекине заявили, что это погодный аэростат, который сбился с курса и оказался в воздушном пространстве Штатов. В то же время в Пентагоне это отрицают. В заявлении МИД Китая пролет шара над США назвали "неожиданной ситуацией" и сказали, что Пекин продолжит общаться с американской стороной.

Также в феврале 2023 года Россия запускала воздушные шары в сторону Украины. Киевская городская военная администрация в начале февраля прошлого года сообщила, что над Киевом сбили шесть воздушных шаров. Их враги используют для того, чтобы истощить украинскую ПВО.

По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, перемещающиеся в пространстве под действием ветра. Объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование,

– объяснили тогда в Киевской ОГА.

Как уточнили в областной администрации, по всем воздушным целям работали средства противовоздушной обороны Украины – большинство вражеских зондов удалось сбить.

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По словам экс-спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, воздушный шар – "цель малозаметная и малоскоростная". Если это шар, то речь может идти о таком, который накачан газом, что и поднимает его на большую высоту. Поэтому сбить его стрелковым оружием непросто. В то же время Юрий Игнат уверял, что нет причин для беспокойства, ведь такие шары не несут опасности.



Российский воздушный шар с отражателем / Фото ВСУ

Он может нести угловые отражатели, они имеют какое-то металлическое покрытие, это может быть даже обычная фольга, и враг пытается спровоцировать Силы обороны для того, чтобы по этому шару отрабатывали, в частности, зенитными средствами, и таким образом выявлять местоположение наших сил и средств ПВО, чтобы опять же планировать новые маршруты. Ну и плюс истощение наших ПВО,

– объяснил тогда Игнат.

С тех пор враг не запускал подобные шары в Украину, однако их фиксировали в Польше. В марте 2024 года на севере Польши упал воздушный шар с территории Калининградской области России, сообщило издание RMF24.

Это не первый подобный случай в том регионе. В июне 2023 года в Варминско-Мазурском воеводстве на поле нашли предмет, похожий на воздушный шар. Этот факт подтвердили в польском Минобороны.

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Сфокусировавшись на войне против Украины, Россия ограниченными способами пытается атаковать и соседей в НАТО. Продолжение случаев с шарами – попытки "перенести" границу с Эстонией и в странах Балтии.

Уже в мае 2024 года российские пограничники сняли фарватерные буи на эстонской половине реки Нарва. В Евросоюзе считают, что таким образом российское правительство проверяет реакцию Альянса.

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Также Россия продолжает захватническую риторику по пересмотру границ в Балтийском море – 21 мая российское правительство в одностороннем порядке приняло решение об изменениях границ с Литвой и Финляндией. Эти изменения страна-агрессор хочет внедрить в Балтийском море.



Граница Эстонии / Фото Ida prefektuur

В МИД Финляндии и Литвы отреагировали на агрессивную риторику россиян. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что создание путаницы – это гибридное влияние. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис призвал дать твердый ответ России.