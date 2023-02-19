18 февраля россияне снова запустили в украинское воздушное пространство шарики с отражателями, чтобы "напрячь" и отвлечь силы ПВО. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Зачем Россия использует воздушные шары

По его словам, воздушный шар – "цель малозаметная и малоскоростная".

Спикер объяснил, что если это шар, то может идти о накаченной газом и поднимающей его на большую высоту. Поэтому сбить его стрелковым оружием непросто.

"Он может нести угловые отражатели, они имеют какое-нибудь металлическое покрытие, это может быть даже обычная фольга, и враг пытается спровоцировать Силы обороны для того, чтобы по тому шару отрабатывали в частности зенитными средствами, и таким образом обнаруживать месторасположение наших сил и средств ПВО, чтобы опять же планировать новые маршруты. Ну и плюс истощение наших ПВО", – сказал Игнат.

Что известно об использовании Россией воздушных шаров