Киевская военная администрация отчиталась об обнаружении шести вражеских целей – все они были сбиты. Сообщается, что шары могли содержать разведоборудование.

Внимание Это не зонд и не аэростат, – в Воздушных силах объяснили, что Россия запустила в небо Украины

Предварительно в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что по всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты.

Оккупанты хотят истощить нашу ПВО

Власти также сообщили, что целью запуска шаров, вероятно, было выявление и истощение нашей ПВО.

Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.

Что об этих шарах говорят в Воздушных силах