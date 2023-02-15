Однако на Юге такую технику оккупанты еще не применяли. Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Пока не было случаев применения именно таких "ноу-хау",
– сказала Гуменюк.
Однако она добавила, что наблюдают активность вражеских летательных аппаратов вдоль линии фронта. Они разбирают наши позиции и признаки подготовки сил обороны к активным действиям.
Применение вражеских шаров: что известно
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вражеские шары – "это не зонд и не аэростат. Это просто шар, несущий кусок металла". Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства.
- Угрозы для населения шары не несут. Целью их запуска, вероятно, было выявление и истощение нашей ПВО.
- Например, 15 февраля Киевская военная администрация отчиталась о обнаружение 6 враждебных целей – все их сбили. Сообщается, что они могли содержать разведоборудование.