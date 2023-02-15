Однак на Півдні таку техніку окупанти ще не застосовували. Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Наразі не було випадків застосування саме таких "ноу-хау",

– сказала Гуменюк.

Однак вона додала, що спостерігають активність ворожих літальних апаратів вздовж лінії фронту. Вони вивідують наші позиції та ознаки підготовки сил оборони до активних дій.

Застосування ворожих куль: що відомо