Однак на Півдні таку техніку окупанти ще не застосовували. Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Наразі не було випадків застосування саме таких "ноу-хау",
– сказала Гуменюк.
Однак вона додала, що спостерігають активність ворожих літальних апаратів вздовж лінії фронту. Вони вивідують наші позиції та ознаки підготовки сил оборони до активних дій.
Застосування ворожих куль: що відомо
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожі кулі – "це не зонд і не аеростат. Це просто куля, яка несе шматок металу". Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору.
- Загрози для населення кулі не несуть. Метою їх запуску, ймовірно, було виявлення та виснаження нашої ППО.
- Наприклад, 15 лютого Київська військова адміністрація прозвітувала про виявлення 6 ворожих цілей – усі їх збили. Повідомляють, що вони могли містити розвідобладнання.