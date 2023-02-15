Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что неизвестный объект – это не зонд и не аэростат.

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Игнат отметил, что это просто шар, несущий кусок металла.

Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже говорится о мастерстве наших людей, чтобы отличить, что летит,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что по воздушным шарам отрабатывать какими-либо средствами никто не будет.

"Это шар, который выпустили 12 числа. И он пролетел над территорией других государств. Куда ветер дует – туда он и летит", – сообщил Юрий Игнат.

Инцидент с аэростатом в США

В начале февраля в Пентагоне сообщили, что над территорией США был замечен китайский аэростат. Сначала его вроде бы думали не сбивать, впрочем, в конце концов сделали это. Впоследствии американские военные заявили, что нашли "важную электронику".

Так, 13 февраля в США рассказали, что среди найденного, в частности, ключевые датчики, вероятно, использовались для сбора разведывательной информации. Экипажам удалось извлечь значительные обломки из объекта, включая все идентифицированные приоритетные датчики и электронные части, а также большие части конструкции.

Заметим, что этот эпизод обострил отношения между Вашингтоном и Пекином, что заставило американского дипломата отложить поездку в Китай.