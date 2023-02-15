Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що невідомий об'єкт – це не зонд і не аеростат.

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Ігнат зазначив, що це просто куля, яка несе шматок металу.

Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже мовиться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись засобами ніхто не буде.

"Це куля, яку випустили 12 числа. І вона пролетіла над територією інших держав. Куди вітер дує – туди вона й летить", – повідомив Юрій Ігнат.