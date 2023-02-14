Так, 13 лютого у США розповіли, що серед знайденого, зокрема, ключові датчики, які, ймовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації. Про це інформує 24 Канал.
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Що саме знайшли американські військові
Екіпажам вдалося витягти значні уламки з об'єкта, включно з усіма ідентифікованими пріоритетними датчиками та електронними частинами, а також великими частинами конструкції,
– йдеться в заяві Північного командування американських військ.
Китайська повітряна куля, яку Пекін заперечує як урядовий розвідувальний аеростат, тиждень літала над США та Канадою, перш ніж президент Джо Байден наказав її збити. Цей епізод загострив стосунки між Вашингтоном і Пекіном, що змусило американського дипломата відкласти поїздку до Китаю.
Окрім того, американські військові почали шукати в небі інші об'єкти, не зафіксовані радаром, що призвело до безпрецедентних трьох знищень між п'ятницею та неділею.
У понеділок міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці апарати не становлять військової загрози ні для кого на землі. Водночас вони є небезпечними для цивільної авіації та становлять потенційну загрозу збору розвідданих.
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Що треба знати про китайський аеростат у США
- На початку лютого у Пентагоні повідомили, що над США вже декілька днів літає, ймовірно, шпигунський аеростат. Високопоставлені військові чиновники порадили Джо Байдену не збивати аеростат. Вони побоювалися, що уламки можуть становити загрозу безпеці людей на землі.
- Згодом у США повідомили, що куля намагалася пролетіти над ракетною базою ВПС у штаті Монтана.
- Держсекретар Ентоні Блінкен переніс на невизначений термін свій візит до Китаю.
- Уже 4 лютого американські військові збили повітряну кулю. приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Водночас Пекін висловив обурення діями США. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, "дирижабль" призначений для цивільного використання. Він начебто відхилився від запланованого маршруту під впливом західних вітрів.
- У розвідці США заявили, що китайський аеростат є частиною масштабної програми спостереження, яку здійснюють військові КНР.
- Білий дім заперечив імовірність інопланетного походження збитих повітряних об'єктів.