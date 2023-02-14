Так, 13 лютого у США розповіли, що серед знайденого, зокрема, ключові датчики, які, ймовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації. Про це інформує 24 Канал.

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Що саме знайшли американські військові

Екіпажам вдалося витягти значні уламки з об'єкта, включно з усіма ідентифікованими пріоритетними датчиками та електронними частинами, а також великими частинами конструкції,

– йдеться в заяві Північного командування американських військ.

Китайська повітряна куля, яку Пекін заперечує як урядовий розвідувальний аеростат, тиждень літала над США та Канадою, перш ніж президент Джо Байден наказав її збити. Цей епізод загострив стосунки між Вашингтоном і Пекіном, що змусило американського дипломата відкласти поїздку до Китаю.

Окрім того, американські військові почали шукати в небі інші об'єкти, не зафіксовані радаром, що призвело до безпрецедентних трьох знищень між п'ятницею та неділею.

У понеділок міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці апарати не становлять військової загрози ні для кого на землі. Водночас вони є небезпечними для цивільної авіації та становлять потенційну загрозу збору розвідданих.

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Що треба знати про китайський аеростат у США