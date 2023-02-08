Розвідники США зазначають, що програму спостереження, яка включає низку подібних аеростатів, частково здійснюють з китайської провінції Хайнань.

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Є декілька варіацій куль-шпигунів

У США не знають точного розміру "флоту куль-шпигунів" США. За даними джерел CNN, упродовж останніх років у межах програми "здійснили щонайменше 20 місій над п'ятьма континентами". Йдеться про Японію, Індію, В'єтнам, Тайвань і Філіппіни.

Зазначають, що близько пів дюжини з цих польотів були в повітряному просторі Сполучених Штатів, але не обов’язково над територією США. Також не всі аеростати були точно такої ж моделі, як та, яку збили біля узбережжя Південної Кароліни. Припускають, що швидше за все, є "кілька варіацій".

У США давно знали про кулі-шпигуни

CNN вказує, що у звіті військової розвідки США за минулий рік щодо використання Китаєм повітряних куль згадуються подібні інциденти на Гаваях і у Флориді ще за часів президентства Дональда Трампа у 2019 році.

Це свідчить, що американські військові знали про китайські повітряні кулі-шпигуни задовго до останнього інциденту.

Посольство Китаю у Вашингтоні такі припущення щодо програми спостережень поки не коментувало. Зараз інженери ФБР вивчають залишки знайденого аеростата й хочуть дізнатися усе про ймовірно зібрані розвіддані і про те, як найкраще відстежувати кулі в майбутньому.

Що відомо про інцидент

Ввечері 2 лютого у Пентагоні повідомили, що над територією США зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження. Там заявили, що кулю, швидше за все, запустив Китай.

Високопоставлені військові чиновники порадили президенту США Джо Байдену не збивати аеростат. Причина в тому, що уламки могли становити загрозу безпеці людей на землі.

У США повідомили, що куля намагалася пролетіти над ракетною базою ВПС у штаті Монтана.

На тлі цієї інформації держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю. Планувалося, що візит Блінкена відбудеться 5 – 6 лютого. Він мав зустрітися зі своїм китайським колегою і, можливо, з президентом Сі Цзіньпіном.

Китай стверджує, що куля є китайським "цивільним дирижаблем", який відхилився від запланованого маршруту під впливом західних вітрів.