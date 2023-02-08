Разведчики США отмечают, что программу наблюдения, которая включает в себя ряд подобных аэростатов, частично осуществляют из китайской провинции Хайнань.

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Есть несколько вариаций шаров-шпионов

В США не знают точного размера "флота шаров-шпионов" США. По данным источников CNN, за последние годы в рамках программы "осуществили по меньшей мере 20 миссий над пятью континентами". Речь идет о Японии, Индии, Вьетнаме, Тайване и Филиппинах.

Отмечают, что около полудюжины этих полетов были в воздушном пространстве Соединенных Штатов, но не обязательно над территорией США. Также не все аэростаты были точно такой же модели, как та, которую сбили у побережья Южной Каролины. Предполагают, что, скорее всего, есть "несколько вариаций".

В США давно знали о шарах-шпионах

CNN указывает, что в отчете военной разведки США за прошлый год по использованию Китаем воздушных шаров упоминаются подобные инциденты на Гавайях и во Флориде еще при президентстве Дональда Трампа в 2019 году.

Это свидетельствует, что американские военные знали о китайских воздушных шарах-шпионах задолго до последнего инцидента.

Посольство Китая в Вашингтоне такие предположения по программе наблюдений пока не комментировало. Сейчас инженеры ФБР изучают остатки найденного аэростата и хотят узнать все о вероятно собранных разведданных и о том, как лучше отслеживать шары в будущем.

Что известно об инциденте

Вечером 2 февраля в Пентагоне сообщили, что над территорией США зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежения. Там заявили, что шар, скорее всего, запустил Китай.

Высокопоставленные военные чиновники посоветовали президенту США Джо Байдену не сбивать аэростат. Причина в том, что обломки могли представлять угрозу безопасности людей на земле.

В США сообщили, что шар пыталась пролететь над ракетной базой ВВС в штате Монтана.

На фоне этой информации госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай. Планировалось, что визит Блинкена состоится 5-6 февраля. Он должен был встретиться со своим китайским коллегой и, возможно, с президентом Си Цзиньпином.

Китай утверждает, что шар является китайским "гражданским дирижаблем", который отклонился от запланированного маршрута под влиянием западных ветров.