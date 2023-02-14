Так, 13 февраля в США рассказали, что среди найденного, в частности, ключевые датчики, какие, вероятно, использовались для сбора разведывательной информации. Об этом информирует 24 Канал.

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Что именно нашли американские военные

Экипажам удалось извлечь значительные обломки из объекта, включая все идентифицированные приоритетные датчики и электронные части, а также большие части конструкции,

– говорится в заявлении Северного командования американских войск.

Китайский воздушный шар, который Пекин отрицает как правительственный разведывательный аэростат, неделю летал над США и Канадой, прежде чем президент Джо Байден приказал ее сбить. Этот эпизод обострил отношения между Вашингтоном и Пекином, что заставило американского дипломата отложить поездку в Китай.

Кроме того, американские военные начали искать в небе другие объекты, не зафиксированные радаром, что привело к беспрецедентным трем уничтожениям между пятницей и воскресеньем.

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что эти аппараты не представляют военной угрозы ни для кого на земле. В то же время они опасны для гражданской авиации и представляют потенциальную угрозу сбору разведданных.

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Что нужно знать о китайском аэростате в США