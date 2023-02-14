Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга 13 февраля заявила, что Белый дом отверг предположение о том, что нераспознанные летательные объекты, сбитые в воздушном пространстве США и Канады в последние дни, могут быть внеземного происхождения.

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Что сказали в Белом доме

"Нет никаких признаков пришельцев или внеземной активности в этих недавних убытках", – сказала она.

Интересно, что генерал США, отвечающий за Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), не исключил никаких вариантов происхождение трех объектов, сбитых в небе над США и Канадой, включая, что они могут быть внеземными.

Генерал Глен ВанГерк, командующий NORAD, отвечал на вопрос о том, исключили ли США возможность того, что объекты, сбитые над Аляской, Канадой и Мичиганом, были "пришельцами или инопланетянами".

"Я позволю разведке и контрразведке выяснить это. На данный момент я ничего не исключаю", – сказал Вангерк.

По его словам, военные не смогли сразу определить средства, с помощью которых любой из трех последних объектов содержался в воздухе или откуда они взялись. "Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, неспроста", – подчеркнул он.

Что известно о воздушных шарах над США