Об этом заявил американский президент Джо Байден во время обращения в Конгрессе. По его словам, он готов работать с Китаем только в одном случае.

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Байден выразил жесткое послание Китаю

Я готов работать с Китаем там, где это может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну,

– заявил лидер США.

Кстати! Это послание Байден совершил на фоне обострения напряженных отношений между США и Китаем. Ранее в Пентагоне обнаружили над страной китайский воздушный шар-шпион, который в итоге сбили.

Байден подчеркнул, что его экономические планы помогают Соединенным Штатам выиграть в экономической конкуренции.

"Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной. Инвестируем в американские инновации, в области, которые будут определять будущее, и в которых правительство Китая намерено доминировать", – добавил президент.

Возможная война США и Китая

Недавно генерал Военно-воздушных сил США, командующий аэромобильным командованием Майк Миннихан заявил, что в 2025 году может начаться война США и Китая. Поэтому армия США обязана быть подготовлена к этому.

По его словам, поскольку в 2024 году в США состоятся президентские выборы, Вашингтон вынужден будет отвлечься, а президент Китая Си Цзиньпин будет иметь возможность начать войну в отношении Тайваня.