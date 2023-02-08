Про це заявив американський президент Джо Байден під час звернення в Конгресі. За його словами, він готовий працювати з Китаєм лише в одному випадку.

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Байден висловив жорстке послання Китаю

Я готовий працювати з Китаєм там, де це може просувати американські інтереси і приносити користь світу. Але якщо Китай загрожуватиме нашому суверенітету, ми будемо діяти, щоб захистити нашу країну,

– заявив лідер США.

До речі! Це послання Байден зробив на тлі загострення напружених відносин між США та Китаєм. Раніше у Пентагоні виявили над країною китайську повітряну кулю-шпигуна, яку в підсумку збили.

Байден також наголосив, що його економічні плани допомагають Сполученим Штатам виграти в економічній конкуренції.

"Я не буду просити вибачення за те, що ми інвестуємо, щоб зробити Америку сильною. Інвестуємо в американські інновації, в галузі, які визначатимуть майбутнє, і в яких уряд Китаю має намір домінувати", – додав президент.

Можлива війна США та Китаю

Нещодавно генерал Військово-повітряних сил США, командувач аеромобільного командування Майк Мініхан заявив, що у 2025 році може розпочатися війна США та Китаю. Тому армія США має бути підготовлена до цього.

За його словами, оскільки у 2024 році в США відбудуться президентські вибори, то Вашингтон змушений буде відволіктися, а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість розпочати війну щодо Тайваню.