Про це заявив американський президент Джо Байден під час звернення в Конгресі. За його словами, він готовий працювати з Китаєм лише в одному випадку.
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Байден висловив жорстке послання Китаю
Я готовий працювати з Китаєм там, де це може просувати американські інтереси і приносити користь світу. Але якщо Китай загрожуватиме нашому суверенітету, ми будемо діяти, щоб захистити нашу країну,
– заявив лідер США.
Байден також наголосив, що його економічні плани допомагають Сполученим Штатам виграти в економічній конкуренції.
"Я не буду просити вибачення за те, що ми інвестуємо, щоб зробити Америку сильною. Інвестуємо в американські інновації, в галузі, які визначатимуть майбутнє, і в яких уряд Китаю має намір домінувати", – додав президент.
Можлива війна США та Китаю
Нещодавно генерал Військово-повітряних сил США, командувач аеромобільного командування Майк Мініхан заявив, що у 2025 році може розпочатися війна США та Китаю. Тому армія США має бути підготовлена до цього.
За його словами, оскільки у 2024 році в США відбудуться президентські вибори, то Вашингтон змушений буде відволіктися, а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість розпочати війну щодо Тайваню.