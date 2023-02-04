Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що в США вважають, що над Латинською Америкою пролітала інша шпигунська куля. Водночас Райдер не вказав точного місця розташування кулі.

Дізнайтесь більше У Китаї заявили, що куля над США була не шпигунською: Блінкен все одно скасував поїздку в Пекін

"Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролетіла над Латинською Америкою. Ми вважаємо, що це ще одна китайська повітряна куля для спостереження", – сказав він.

У Пентагоні виявили вже дві шпигунські кулі

Ввечері 2 лютого у Пентагоні повідомили, що над територією США зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження. Там заявили, що кулю, швидше за все, запустив Китай.

Високопоставлені військові чиновники порадили президенту США Джо Байдену не збивати аеростат. Причина в тому, що уламки могли становити загрозу безпеці людей на землі.

У США повідомили, що куля намагалася пролетіти над ракетною базою ВПС у штаті Монтана.

На тлі цієї інформації держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю. Планувалося, що візит Блінкена відбудеться 5 – 6 лютого. Він мав зустрітися зі своїм китайським колегою і, можливо, з президентом Сі Цзіньпіном.

Китай запевняє, що куля – цивільна

Китай стверджує, що куля є китайським "цивільним дирижаблем", який відхилився від запланованого маршруту під впливом західних вітрів.

МЗС Китаю переконує, що куля використовувалася у "переважно метеорологічних" цілях.

У заяві цей інцидент назвали "несподіваною ситуацією" і сказали, що Пекін продовжить спілкуватися з американською стороною.