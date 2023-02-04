Повідомляється, що куля намагалася пролетіти над ракетною базою ВПС США в штаті Монтана.

Важливо Літає вже кілька днів: Пентагон виявив, ймовірно, китайську шпигунську кулю над територією США

Очевидці, які бачили кулю на власні очі кажуть, що вона просто величезна: як 3 автобуси. Раніше високопоставлені військові чиновники порадили Джо Байдену не збивати аеростат, побоюючися, що уламки можуть становити загрозу безпеці людей на землі.

Науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта і колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон вважає, що китайська повітряна куля, ймовірно, збирає інформацію про системи зв'язку і радари США. У Пентагоні інформували, що куля летіла значно вище від висоти комерційного повітряного руху, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі.

Аеростат спричинив дипломатичний скандал

Китай тим часом стверджує, що куля є китайським "цивільним дирижаблем", який відхилився від запланованого маршруту. У МЗС Китаю додали, що вони "шкодують" про цей інцидент і працюватимуть зі США над розв'язанням цього питання.

Попри заяву китайської сторони, у Вашингтоні вирішили скасувати візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, який був запланований на 5 – 6 лютого. Ця поїздка мала б послабити напругу між США та Китаєм, однак вона лише зросла через інцидент з аеростатом.