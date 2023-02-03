Китай стверджує, що куля є китайським "цивільним дирижаблем", який відхилився від запланованого маршруту. У заяві МЗС Китаю стверджується, що куля використовувалася у "переважно метеорологічних" цілях.

Дізнайтесь більше Літає вже кілька днів: Пентагон виявив, ймовірно, китайську шпигунську кулю над територією США

У Китаї стверджують, що над США пролетіла цивільна куля

Китай "висловлює жаль з приводу ненавмисного проникнення" повітряної кулі в повітряний простір США, додав у Пекіні. У заяві Китаю йдеться, що повітряну кулю збив з курсу несподіваний вітер.

Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самостійного керування дирижабль сильно відхилився від запланованого курсу. Китайська сторона висловлює жаль з приводу ненавмисного входження дирижабля в повітряний простір США через форс-мажорні обставини,

– йдеться у повідомленні.

У заяві цей інцидент назвали "несподіваною ситуацією" і сказали, що Пекін продовжить спілкуватися з американською стороною.

США відклали візит Блінкена до Пекіна

Як повідомляє Reuters, державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того через китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході Америки.

Планувалося, що візит Блінкена відбудеться 5 – 6 лютого. Він мав зустрітися зі своїм китайським колегою і, можливо, з президентом Сі Цзіньпіном. Візит мав відбутися на тлі загострення напруженості у відносинах між двома країнами.

За словами американських чиновників, повітряна куля-шпигун намагалася пролетіти над ракетними полями Монтани, але США оцінили її "обмежену" цінність з точки зору надання розвідданих, які вони не могли отримати за допомогою інших технологій, таких як супутники-шпигуни.

Що відомо про китайську кулю у США