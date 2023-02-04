Сообщается, что шар пытался пролететь над ракетной базой ВВС США в штате Монтана.

Важно Летает уже несколько дней: Пентагон обнаружил, вероятно, китайский шпионский шар над территорией США.

Очевидцы, которые видели шар своими глазами говорят, что он просто огромный – как 3 автобуса. Ранее высокопоставленные военные чиновники посоветовали Джо Байдену не сбивать аэростат, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу безопасности людей на земле.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон считает, что китайский воздушный шар, вероятно, собирает информацию о системах связи и радарах США. В Пентагоне информировали, что шар был на высоте, значительно превышающей коммерческое воздушное движение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле.

Аэростат вызвал дипломатический скандал

Китай тем временем утверждает, что шар является китайским "гражданским дирижаблем", отклонившимся от запланированного маршрута. В МИД Китая добавили, что они "сожалеют" об этом инциденте и будут работать с США по решению этого вопроса.

Несмотря на заявление китайской стороны, в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, запланированный на 5 – 6 февраля. Эта поездка должна ослабить напряжение между США и Китаем, однако она лишь возросла из-за инцидента с аэростатом.