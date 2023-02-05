Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак считает, что последствия этого события могут носить в первую очередь дипломатический характер. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Может возникнуть д ипломатическое напряжение

По его словам, когда говорится, что якобы начнется война между США и Китаем, "судный день" и так далее, нужно посмотреть на эту ситуацию в контексте экономических связей США и Китая.

Товарооборот за 2022 год между Китаем и Соединенными Штатами составил 760 миллиардов долларов. Китай продал свои товары Соединенным Штатам на примерно 560 миллиардов. На такую же сумму Пекин продал товаров и в ЕС,

– напомнил он.

По мнению эксперта, если возникнут напряженные отношения или боевые действия между Китаем и США, Евросоюз изберет сторону Соединенных Штатов. А это значит, что Китай не сможет продать свои товары в последующие годы на сумму около 1,2 триллиона долларов.

"Напомню, что товарооборот между Китаем и Россией за 2022 год (в прошлом году он значительно вырос благодаря продаже Россией своей нефти) составляет почти 200 миллиардов долларов. Поэтому в военную историю между Китаем и США я не верю. А дипломатическое напряжение – может быть", – отметил Ступак.

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Новая стратегия разведки Китая

Он объяснил вероятность того, может ли воздушный шар, залетевший в небо США, быть шпионом.

"Чем проще устройство, тем легче шпионить. Возможно, этот аэростат отслеживал перемещение в акваториях, в портах, поскольку этих шаров было обнаружено достаточно много", – отметил он.

По его словам, мы увидели новую стратегию разведки Китая. Хотя для них она уже, возможно, не нова, но была замечена только сейчас.

Существует несколько видов разведки. 90% информации можно получить из открытых источников – главное, правильно ее анализировать. Есть техническая разведка – прослушивание каналов связи – телефонов, почты, мессенджеров, радиосвязей. Спутниковая разведка – спутник "висит" в космосе и фотографирует определенные участки территории,

– объяснил собеседником.

Он предположил, что, возможно, этот аэростат использовался именно для фиксации определенных объектов.

"Пока неизвестно, какое именно оборудование было на нем установлено – либо какая-то оптика с большим разрешением, либо тепловизионные приборы, которые могли отслеживать перемещение ночью, или другой датчик. Только когда обломки этого шара найдут, проанализируют, что там было, мы узнаем, с какой именно целью этот аэростат использовался", – резюмировал Иван Ступак.

Ситуация вокруг китайского аэростата в небе над США